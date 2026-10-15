El proyecto discográfico reúne temas inéditos como "Contigo Puedo Ser", "Dime Qué Más", "Me Fui Con Ella", "Me Quedo" y "Nunca Más" | Foto: Difusión
El proyecto discográfico reúne temas inéditos como "Contigo Puedo Ser", "Dime Qué Más", "Me Fui Con Ella", "Me Quedo" y "Nunca Más" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor peruano Gian Marco presentó “Bajo la manga”, su álbum número 18, una producción de siete canciones donde explora la salsa y ritmos tropicales tras ingresar oficialmente al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en la ceremonia de los Premios La Musa 2026.

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