El cantautor peruano Gian Marco presentó “Bajo la manga”, su álbum número 18, una producción de siete canciones donde explora la salsa y ritmos tropicales tras ingresar oficialmente al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en la ceremonia de los Premios La Musa 2026.

Con 35 años de trayectoria, el artista apuesta por una propuesta que reúne temas inéditos y una relectura de su repertorio, como la nueva versión de “Si me tenías”. La producción incluye además las composiciones “Contigo puedo ser”, “Dime qué más”, “Me fui con ella”, “Me quedo” y “Nunca más”.

El tema central de la producción es “Deja que te rompa el corazón”, una cumbia con matices de salsa concebida para el baile y los espectáculos en vivo. “Escribí esta canción pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos”, dijo el cantautor.

El reconocimiento le fue entregado por Emilio Estefan y Omar Alfanno, dos figuras fundamentales de la música latina a quienes el cantautor quiere y admira profundamente. FOTO: Difusión

Sobre este proceso de exploración musical, el compositor señaló que el álbum le permitió experimentar nuevos caminos y mantener la búsqueda de reinvención sin perder la esencia que ha definido su carrera.

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El estreno coincide con su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos el 14 de octubre, galardón que recibió de manos de Emilio Estefan y Omar Alfanno en una ceremonia que contó con Gloria Estefan.

“Crear es un milagro y ese milagro te hace entender que el destino de una canción siempre es la gente. Gracias a cada uno de los artistas que confiaron en mi trabajo al grabar mis canciones”, expresó.

El álbum “Bajo la manga” ya se encuentra disponible en plataformas musicales.

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