El cantautor peruano Gian Marco obtuvo el galardón a “Compositor del Año” en la edición 2026 de los Premios Heat, gala que se llevó a cabo este jueves 5 de noviembre en la ciudad de Puerto Vallarta, México.

El artista nacional sumó este nuevo reconocimiento a su carrera profesional pocas semanas después de haber presentado “Bajo La Manga”, un disco de salsa integrada por siete canciones que fue estrenada el pasado 15 de octubre.

Durante la ceremonia, el músico dedicó unas palabras a quienes respaldaron su candidatura y resaltó el propósito central de sus composiciones en la industria musical.

“Agradezco a todos los que votaron por mi trabajo y por mis canciones. Siempre lo digo: el destino de una canción es la gente. Gracias a los premios por considerarme en esta categoría y por seguir reconociendo el talento de los artistas y la diversidad de géneros de nuestra música latina”, declaró.

Gian Marco

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Asimismo, este trofeo coincide con su reciente incorporación al Salón de la Fama de los Grandes Compositores de la Música Latina, distinción otorgada a las figuras que han dejado un registro histórico en la creación musical de la región.