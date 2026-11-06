Este galardón coincide con su reciente incorporación al Salón de la Fama de los Grandes Compositores de la Música Latina | Foto: Difusión
Este galardón coincide con su reciente incorporación al Salón de la Fama de los Grandes Compositores de la Música Latina | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor peruano Gian Marco obtuvo el galardón a “Compositor del Año” en la edición 2026 de los Premios Heat, gala que se llevó a cabo este jueves 5 de noviembre en la ciudad de Puerto Vallarta, México.

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