Nominado a Mejor Nuevo Artista, el cantante peruano Fabián, hijo de Gian Marco, quedó como el único representante nacional en carrera de los Latin Grammy 2026, luego de que las peruanas Nicole Zignago (su hermana), Eva Ayllón, Andre y Federico Tarazona no ganaran en sus respectivas categorías.

Vivió en Lima hasta los 9 años, antes de mudarse a Estados Unidos, y actualmente suma seis años de carrera musical. Entre sus recientes lanzamientos se encuentra “Lejos”, un sencillo que nació de sus propias experiencias y que realizó junto a sus hermanas Nicole y Abril.

El cantautor peruano junto a sus tres hijos: Fabián, Abril y Nicole, quienes vienen construyendo sus propias carreras en la música.

El tema habla de las relaciones a distancia y de lo difícil que puede ser mantener un vínculo cuando los kilómetros se interponen, entre viajes, despedidas y fechas que no siempre coinciden.

En Mejor Nuevo Artista, Fabián compite contra otros 10 talentos emergentes de la región, entre ellos Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez y Zeca Veloso.

¿Cómo les fue a los otros peruanos nominados a los Latin Grammy 2026?

La mayoría de los 60 premios de la Academia Latina de la Grabación se entregaron durante la Premiere de la 27.ª edición, realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, antes de la ceremonia televisada.

En esta instancia, los otros cuatro representantes peruanos nominados no consiguieron ganar en sus respectivas categorías.