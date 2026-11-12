El cantante fue nominado a Mejor Nuevo Artista | (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
El cantante fue nominado a Mejor Nuevo Artista | (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Redacción EC

Nominado a Mejor Nuevo Artista, el cantante peruano Fabián, hijo de Gian Marco, quedó como el único representante nacional en carrera de los Latin Grammy 2026, luego de que las peruanas Nicole Zignago (su hermana), Eva Ayllón, Andre y Federico Tarazona no ganaran en sus respectivas categorías.

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