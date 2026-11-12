Nominado a Mejor Nuevo Artista, el cantante peruano Fabián, hijo de Gian Marco, quedó como el único representante nacional en carrera de los Latin Grammy 2026, luego de que las peruanas Nicole Zignago (su hermana), Eva Ayllón, Andre y Federico Tarazona no ganaran en sus respectivas categorías.
Nominado a Mejor Nuevo Artista, el cantante peruano Fabián, hijo de Gian Marco, quedó como el único representante nacional en carrera de los Latin Grammy 2026, luego de que las peruanas Nicole Zignago (su hermana), Eva Ayllón, Andre y Federico Tarazona no ganaran en sus respectivas categorías.
Vivió en Lima hasta los 9 años, antes de mudarse a Estados Unidos, y actualmente suma seis años de carrera musical. Entre sus recientes lanzamientos se encuentra “Lejos”, un sencillo que nació de sus propias experiencias y que realizó junto a sus hermanas Nicole y Abril.
El tema habla de las relaciones a distancia y de lo difícil que puede ser mantener un vínculo cuando los kilómetros se interponen, entre viajes, despedidas y fechas que no siempre coinciden.
En Mejor Nuevo Artista, Fabián compite contra otros 10 talentos emergentes de la región, entre ellos Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez y Zeca Veloso.
¿Cómo les fue a los otros peruanos nominados a los Latin Grammy 2026?
La mayoría de los 60 premios de la Academia Latina de la Grabación se entregaron durante la Premiere de la 27.ª edición, realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, antes de la ceremonia televisada.
En esta instancia, los otros cuatro representantes peruanos nominados no consiguieron ganar en sus respectivas categorías.
- Nicole Zignago: La cantante no consiguió ganar en ninguna de sus dos categorías. En Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, perdió con “Enamorada” frente a “¿Y Ahora Qué +?”, del español Alejandro Sanz. Mientras que en Mejor Canción Pop, su tema “favorito” fue superado por “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia.
- Eva Ayllón: Llegó a esta edición con su producción en vivo “Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional)”, que marcaba su décima nominación histórica. Sin embargo, no ganó en Mejor Álbum Folclórico, categoría en la que se impuso el argentino Milo J con “La vida era más corta”.
- Andre: La cantautora estuvo nominada a Mejor Canción de Raíces por “La Puñalá”, tema que combina el cajón afroperuano, el flamenco y el quechua. Sin embargo, el premio fue para el uruguayo Jorge Drexler por “El tambor chico”.
- Federico Tarazona: Su pieza “Tríptico Sudamericano”, grabada junto a Berta Rojas y Jorge Glem, estuvo nominada a Mejor Obra o Composición Clásica Contemporánea, pero perdió frente al compositor argentino Richard Scofano, quien ganó con “Adagio de las Tres y Diez”.
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