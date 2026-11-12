Daddy Yankee, pionero del reguetón y una de las mayores estrellas de la música en español, fue homenajeado el miércoles por la Academia Latina de la Grabación por sus más de treinta años de trayectoria. El artista recibió el reconocimiento de Persona del Año, una distinción que entrega la institución a figuras cuya contribución ha tenido impacto en la industria musical.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, se convirtió en el primer representante del género urbano en ser reconocido por la Academia Latina de la Grabación con este tributo que en el pasado ha distinguido a figuras como Raphael, Shakira y Rubén Blades.

“Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90”, dijo el artista en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja previa al homenaje.

Daddy Yankee hace historia en los Latin Grammy 2026 al recibir el premio Persona del Año. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Yankee también recordó a los DJ, bailarines y seguidores que contribuyeron a difundir aquella música desde los caseríos de Puerto Rico en una época en la que el reguetón todavía no contaba con reconocimiento. “En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación”, añadió.

La ceremonia reunió a diversos artistas que interpretaron algunas de las canciones más conocidas del denominado ‘Big Boss’. Entre los participantes estuvieron Dante Spinetta, Elena Rose, Gente de Zona, Nathy Peluso, Luísa Sonza, Tito El Bambino y el salsero Oscar D’León.

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La trayectoria del cantante comenzó a consolidarse durante la década de 1990, cuando contribuyó a difundir el reguetón fuera de Puerto Rico. Uno de los momentos determinantes de su carrera llegó en 2004 con el lanzamiento de “Barrio fino”, álbum que incluyó el tema “Gasolina” y permitió que el género ingresara a las listas musicales de Estados Unidos y Europa.

Daddy Yankee hace historia en los Latin Grammy 2026 al recibir el premio Persona del Año. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Años después, su participación junto a Luis Fonsi en “Despacito” amplió la presencia de la música en español en el mercado internacional. Aunque anunció su retiro de los escenarios en 2022, Daddy Yankee retomó su actividad musical en 2025 con el disco de temática cristiana “Lamento en baile”. Posteriormente, presentó “La postal”, producción que incluye colaboraciones con artistas como Cardi B, Bizarrap y Diljit Dosanjh.

El homenaje forma parte de la programación de la semana de los Latin Grammy, cuya edición 2026 se realiza este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.