Daddy Yankee hace historia en los Latin Grammy 2026 al recibir el premio Persona del Año. (Foto: Chris DELMAS / AFP)
Daddy Yankee hace historia en los Latin Grammy 2026 al recibir el premio Persona del Año. (Foto: Chris DELMAS / AFP)
Por Redacción EC

Daddy Yankee, pionero del reguetón y una de las mayores estrellas de la música en español, fue homenajeado el miércoles por la Academia Latina de la Grabación por sus más de treinta años de trayectoria. El artista recibió el reconocimiento de Persona del Año, una distinción que entrega la institución a figuras cuya contribución ha tenido impacto en la industria musical.

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