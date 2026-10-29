Daddy Yankee inaugura “Cholapink”, su restaurante de comida peruana ubicado en Manhattan, Nueva York, junto al chef peruano Jaime Pesaque, reconocido por liderar Mayta. El establecimiento apuesta por el formato fast casual, con una propuesta inspirada en los sabores tradicionales del Perú.

La iniciativa busca acercar la gastronomía peruana al público estadounidense mediante un servicio ágil y preparaciones inspiradas en la comida callejera, en una apuesta por llevar los sabores nacionales a uno de los principales mercados gastronómicos de Estados Unidos.

Como parte de las actividades por su inauguración, el establecimiento anunció la entrega gratuita de un anticucho a los primeros 200 clientes. La promoción se realizó sin necesidad de reserva y estuvo prevista para el inicio de las operaciones.

Cabe recordar que el cantante de “Dura” anticipó la apertura con una publicación en su cuenta de Instagram. “Todo comenzó con un viaje a Perú junto a mi socio, el chef Jaime Pesaque. Nos tiramos a la calle a probar de todo... anticuchos, arroz chaufa, ceviche, raspadillos y cuanta delicia nos encontrábamos por el camino”, escribió.

La propuesta de “Cholapink”

La carta de “Cholapink” incluye distintas preparaciones a la parrilla, además de platos representativos de la cocina peruana, como ceviche y arroz chaufa. La propuesta también contempla alternativas veganas, con lo que busca atender las preferencias de un público diverso en una de las zonas comerciales y gastronómicas de Manhattan.

Daddy Yankee y Jaime Pesaque inauguran restaurante de comida en Nueva York. (Foto: Instagram / @daddyyankee)

El concepto del restaurante surgió luego de que Daddy Yankee manifestara su preferencia por la gastronomía peruana. Según declaraciones atribuidas a Pesaque, los inversionistas involucrados en el proyecto evaluaron la idea y viajaron al Perú antes de definir la colaboración con el chef peruano.

“Yo lo hago, pero no mexicano, peruano. Porque mi cocina favorita es la peruana”, recordó el chef en Excelencias Gourmet sobre la conversación que definió la identidad de “Cholapink”.

Daddy Yankee y Jaime Pesaque inauguran restaurante de comida en Nueva York. (Foto: Instagram / @daddyyankee)

La identidad visual del establecimiento también recoge referencias culturales peruanas. El nombre “Cholapink” alude al color fucsia asociado con las polleras tradicionales de distintas regiones andinas, un elemento que se incorpora a la propuesta estética del local y refuerza el vínculo con las raíces culturales que inspiran el negocio.