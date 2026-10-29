Daddy Yankee y Jaime Pesaque inauguran restaurante de comida en Nueva York. (Foto: Instagram / @daddyyankee)
Daddy Yankee y Jaime Pesaque inauguran restaurante de comida en Nueva York. (Foto: Instagram / @daddyyankee)
Por Redacción EC

Daddy Yankee inaugura “Cholapink”, su restaurante de comida peruana ubicado en Manhattan, Nueva York, junto al chef peruano Jaime Pesaque, reconocido por liderar Mayta. El establecimiento apuesta por el formato fast casual, con una propuesta inspirada en los sabores tradicionales del Perú.

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