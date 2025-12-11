La cocina peruana fue reconocida como la tercera mejor del mundo, según el ranking de Taste Atlas | Foto: El Comercio / Referencial
Redacción EC
La prestigiosa plataforma Taste Atlas destacó a la gastronomía peruana como la tercera mejor del mundo, en su ranking de las a nivel internacional. La impronta culinaria nacional fue solo superada por Italia y Grecia, que ocuparon el primer y segundo lugar de la lista, respectivamente.

Las gastronomías portuguesa y española se encuentran detrás de la peruana en el cuarto y quinto puesto del ranking.

El Top 10 lo completan Japón (6), Turquía (7), China (8), Francia (9) e Indonesia (10).

De esta manera, Perú supera en la clasificación de Taste Atlas a otras cocinas latinoamericanas como las de Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile y México.

Taste Atlas le otorgó una calificación promedio de 4.54 a la cocina peruana, la tercera mejor del mundo en la lista, mientras que a Italia y Grecia les dio puntajes de 4.64 y 4.60, respectivamente.

Lima también destaca

Asimismo, Lima fue destacada como la mejor ciudad gastronómica de América, al ocupar el puesto 10 del ranking de Taste Atlas, por encima de Arequipa, Buenos Aires y Sao Paulo.

La plataforma recomienda comer en Lima sabrosas preparaciones como el pollo a la brasa, la salchipapa, la butifarra, los anticuchos y el pescado a la chorrillana, entre otros.

