Las cosas buenas pasan todos los días, pero muchas veces no alcanzan la visibilidad que merecen. Por eso, con el propósito de destacar iniciativas e historias que generan un impacto social positivo, llega Noticias que Suman, un espacio que no solo busca informar, sino también inspirar y conectar a más personas.

Alessandra Pinto Melgar, Head de Comunicación Externa de Yape, explica que esta propuesta conjunta entre Yape y El Comercio nace con la intención de dar a conocer lo bueno que ocurre en el país, desde un espacio legítimo y con alcance nacional. Una alianza que une el propósito de la marca de soluciones financieras con la experiencia editorial del decano de la prensa peruana. “Con Noticias que Suman, Yape busca contagiar optimismo. Queremos mostrar que en el Perú hay miles de historias que merecen ser contadas: logros, avances y acciones que construyen comunidad. Este espacio es una extensión de nuestro propósito de generar confianza y soluciones en la vida diaria de los peruanos, resaltando lo bueno que muchas veces pasa desapercibido”, destaca Pinto. La plataforma abordará temáticas como deporte, sostenibilidad, gastronomía, civismo y comunidad, siempre desde un enfoque positivo.

Yape, en su búsqueda por amplificar este tipo de contenido, encontró en El Comercio al socio ideal por su experiencia editorial y capacidad de difusión

Alessandra Pinto Melgar, Head de Comunicación Externa de Yape

Alcance e inclusión

Además de contar con un gran alcance, esta propuesta es descentralizada y busca llevar las historias a más personas, mostrando la diversidad y riqueza de las distintas regiones del país. De este modo, visibiliza logros y fomentar una inclusión real, donde todos los peruanos se sientan representados y valorados.

Para garantizar que el contenido llegue a más usuarios, la iniciativa será multiformato. Contará con un especial digital en la web de El Comercio, donde se publicarán artículos y episodios de podcast. Asimismo, se difundirán publicaciones, historias y reels en las redes sociales de El Comercio, Trome y Yape. “A corto plazo, buscamos generar una comunidad que consuma y comparta contenido positivo. En el mediano plazo, aspiramos a posicionar a Yape como una marca que no solo ofrece soluciones financieras, sino que también impulsa el bienestar social y la construcción de un país más optimista y solidario”, señala Pinto.

Finalmente, agrega que con Noticias que Suman se refuerza la confianza en lo que los peruanos somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Es una manera de decirle al país: sí se puede.