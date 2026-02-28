La Cooperativa de Servicios Múltiples Aprocam (APROCAM), ubicada en la región Amazonas, obtuvo la medalla de plata en los International Chocolate Awards 2025-2026.

El galardón, logrado en la categoría de barras de chocolate oscuro, resalta la competitividad de las asociaciones de productores que han optado por el desarrollo alternativo frente a economías ilícitas.

El éxito de Aprocam es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los agricultores locales y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

A través de programas de asistencia técnica y equipamiento especializado, la cooperativa ha logrado estandarizar procesos de postcosecha que potencian las notas aromáticas y el sabor único del cacao fino de aroma de Bagua.

Esta articulación institucional ha permitido que más de 200 familias de la zona mejoren sus ingresos y aseguren la sostenibilidad de sus parcelas.

La medalla de plata en los International Chocolate Awards posiciona a la marca colectiva de Aprocam en mercados de alta gama en Europa y Norteamérica. La visibilidad que otorga este certamen facilita la firma de convenios de exportación directa, eliminando intermediarios y garantizando que el prestigio del cacao peruano se traduzca en una mejor calidad de vida para las comunidades.