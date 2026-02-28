Paola Gallegos, artista cusqueña y conocida en las redes por su popular cuenta llamada Calligraphilic, ha sido reconocida como parte de The Discover List 2026 de TikTok, una distinción anual que destaca a los 50 creadores de contenido con mayor impacto positivo, autenticidad e innovación a nivel global dentro de la plataforma.

La artista es la primera peruana en integrar la lista y fue seleccionada específicamente en la categoría de “innovadores”, la cual agrupa a perfiles que reinterpretan tradiciones mediante el uso de herramientas digitales. Además, Paola es una de los tres únicos creadores latinoamericanos que figuran dentro de la selección hecha por TikTok.

Con una audiencia que supera los ocho millones de seguidores en TikTok y suma otros millones más en diversas plataformas de Internet, Gallegos ha logrado transformar la enseñanza de la escritura manual en un recurso educativo y de bienestar, promoviendo la preservación de técnicas artísticas clásicas en un entorno predominantemente tecnológico.

“Esta nominación va a ser un motivo para contar mi historia y todo el propósito que tiene mi cuenta, que no solo es educativo, pues para mí haber creado Calligraphilic ha sido como un refugio en momentos muy complicados”, contó en un video con su reacción al enterarse del reconocimiento.

“Estoy muy agradecido porque TikTok me ha considerado como parte de los innovadores, lo cual es para mí un profundo orgullo y también lo tomo con mucha responsabilidad”, añadió Paola.