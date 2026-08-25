Por Redacción EC

En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, una curiosa historia ha sorprendido a los internautas y a los propios influencers, luego de que una joven lograra conquistar las redes sociales en poco tiempo. Se trata de Ellie Ellis, quien cuenta con una amplia comunidad de seguidores gracias al algoritmo de la aplicación china, que ha transformado por completo la vida cotidiana de esta jovencita. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.