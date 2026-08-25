En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, una curiosa historia ha sorprendido a los internautas y a los propios influencers, luego de que una joven lograra conquistar las redes sociales en poco tiempo. Se trata de Ellie Ellis, quien cuenta con una amplia comunidad de seguidores gracias al algoritmo de la aplicación china, que ha transformado por completo la vida cotidiana de esta jovencita. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO LOGRÓ ELLIE ELLIS CONQUISTAR TIKTOK?

Esta particular historia nos lleva hasta Inglaterra, donde una joven de 16 años llamada Ellie Ellis logró conquistar no solo TikTok, sino también a miles de seguidores que actualmente siguen de cerca su contenido. Todo comenzó el pasado 9 de agosto, cuando la joven británica publicó su primer video, titulado “Por favor, no me hagan bullying, gracias”. En aquella publicación, señaló que apenas contaba con seis seguidores, entre familiares y amigos, mientras mostraba parte de su rutina de maquillaje.

Sin embargo, no imaginó que en pocas semanas su contenido llegaría a miles de internautas, superando los 820 000 seguidores en la aplicación china y acumulando más de 90 millones de visualizaciones, lo que llevó a despertar el interés de reconocidas marcas como Garnier y NYX. Mientras diversos influencers han mostrado su asombro por la rápida acogida que ha tenido su contenido, Ellie habría encontrado la fórmula para mantenerse activa en redes sociales y captar la atención del algoritmo.

LA HISTORIA DE UNA JOVEN QUE DESAFIÓ A LA NASA Y SE PREPARA PARA UNA EXPLORACIÓN EN MARTE

Según SpaceDaily, Claire Parfitt, con 14 años, intentó acercarse a la NASA en busca de una oportunidad laboral que le permitiera ganar experiencia laboral, pero su solicitud fue rechazada. Lejos de abandonar su objetivo, la joven mantuvo su interés por la exploración espacial y continuó desarrollándose profesionalmente en este ámbito. Así, con 17 años, logró conseguir una oportunidad laboral temporal en el National Space Centre de Leicester, donde participó en la preparación de piezas para una exposición. Entre ellas se encontraba un inodoro utilizado en el espacio y el traje de la astronauta Helen Sharman.

Asimismo, en declaraciones para la BBC, Parfitt recuerda con gran entusiasmo esta labor, especialmente por el particular diseño de este dispositivo, creado para funcionar en condiciones fuera de la Tierra. Es importante mencionar que, actualmente, la mujer de 42 años trabaja en el desarrollo y análisis de tecnologías destinadas a futuras misiones a Marte. Además, integra un grupo internacional dedicado a coordinar iniciativas de exploración y estudiar las condiciones necesarias para establecer una eventual presencia humana en el planeta rojo, conforme comparte La Nación.