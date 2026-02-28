La innovación peruana ha alcanzado una cifra histórica, pues durante el 2025 el Indecopi otorgó protección a más de mil inventos a través del sistema de patentes, marcando un hito en la propiedad intelectual del país. En total, se registraron 1,369 títulos de patentes, lo que demuestra una iniciativa creativa por parte de los inventores locales y también su afán de salvaguardar la exclusividad comercial de sus trabajos.

Las universidades se han consolidado como los principales motores de esta transformación, liderando ampliamente el ranking de solicitudes. Según el reporte oficial, estas instituciones concentraron el 78% de los títulos otorgados, con un incremento del 34% respecto al año anterior. Entre las entidades con mayor número de registros destacan la Universidad Continental, la Universidad Privada del Norte (UPN) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

La inventiva peruana también ha mostrado una evolución hacia sectores críticos para el bienestar social. Durante el año, sobresalieron innovaciones en el rubro de salud y biotecnología, como dispositivos portátiles para detectar enfermedades visuales y prótesis robóticas con percepción táctil. Además, el 59% de las solicitudes presentadas incluyeron a mujeres en los equipos de inventores, alcanzando un récord histórico que resalta la participación femenina en el desarrollo científico y tecnológico nacional.

Este crecimiento ha sido impulsado por iniciativas como el Programa Patenta, que brinda asistencia técnica y legal gratuita para que inventores y pequeñas empresas logren proteger sus proyectos. Gracias a esta descentralización del soporte técnico, se ha visto una participación notable de regiones como Puno, Huancavelica y Arequipa. Este esfuerzo no solo protege la idea original, sino que facilita que los inventores puedan escalar sus negocios y competir en mejores condiciones tanto en el Perú como en el extranjero.

Al superar la marca de los mil inventos protegidos, crece la expectativa sobre la ventana de desarrollo que abren este tipo de inventos y su impacto en el progreso de la sociedad peruana.