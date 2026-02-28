El paratleta Jesús Castillo sumó un importante triunfo para el Perú al obtener una medalla de oro en la Copa Valle Oro Puro Cali, importante torneo internacional realizado en Colombia y que reúne a las figuras más importantes del paratletismo de dicho país junto a invitados de otras nacionalidades.

Castillo se impuso en la carrera de 100 metros planos con un tiempo de 11 segundos y 52 centésimas, lo que le permitieron lograr un nuevo récord nacional dentro de la categoría T64.

El paravelocista peruano tiene la oportunidad de sumar una presea más este sábado 28 de febrero, pues también participará la competencia de 200 metros.

No fue el único representante peruano, pues Carlos Felipa logró la medalla de plata en lanzamiento de bala como parte de la categoría F63.

Carlos Felipa. (Foto: IPD)

Dichos resultados son fruto de una preparación rigurosa bajo el soporte del Programa Lima 2027, una iniciativa del IPD diseñada para potenciar el rendimiento de los deportistas nacionales de cara a los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.