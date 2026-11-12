Susana Baca se presentó ante el papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima. La cantante fue una de las artistas invitadas al Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, actividad que se realizó este jueves 12 de noviembre. Durante la ceremonia, la intérprete cantó “Canción de fe”.

Acompañada por el pianista Francisco Haya de la Torre, Baca subió al escenario para ofrecer una presentación musical. Antes de dar inicio a su participación, la artista anunció que dedicaría un poema, luego paso a interpretar el tema “Canción de fe”, un vals de Manuel Acosta Ojeda.

“Yo creo que algún día la espina se hará rosa, y se hará luz la duda y el hambre se hará pan”, dice parte de la letra de la emotiva presentación que ofreció la reconocida artista nacional.

Susana Baca interpretó “Canción de fe” como parte de las actividades que se realizan durante la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

El tema plantea un escenario en el que el hambre pueda ser superado, el odio da paso a la reconciliación y los hombres vivan en paz. Posteriormente interpretó “Si me quitaran”, el poema de Alejandro Romualdo.

La presentación de Susana Baca recibió aplausos del publico que se dio cita a la Plaza Mayor de Lima. Un detalle que llamó la atención durante su participación fue que la artista cantó descalza antes el papa León XIV. Este gesto representa su conexión con la tierra, sus raíces afroperuanas y sus expresiones culturales.

Al finalizar su puesta en escena, el Sumo Pontífice agradeció a Susana Baca por su participación. Luego la artista se acercó al Santo Padre para dedicarle algunas palabras y hacer una reverencia antes de retirarse del escenario.

Susana Baca interpretó “Canción de fe” como parte de las actividades que se realizan durante la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

De esta manera, Susana Baca se sumó a la lista de artistas peruanos que rinden homenaje al papa León XIV en su visita al Perú. Lita Pezo y el Grupo 5 también cantarán para el Sumo Pontífice durante sus actividades en el país.