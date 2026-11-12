Acompañada por el pianista Francisco Haya de la Torre, Baca subió al escenario para ofrecer una presentación musical. Antes de dar inicio a su participación, la artistaanunció que dedicaría un poema, luego paso a interpretar el tema “Canción de fe”, un vals de Manuel Acosta Ojeda.
“Yo creo que algún día la espina se hará rosa, y se hará luz la duda y el hambre se hará pan”, dice parte de la letra de la emotiva presentación que ofreció la reconocida artista nacional.
El tema plantea un escenario en el que el hambre pueda ser superado, el odio da paso a la reconciliación y los hombres vivan en paz. Posteriormente interpretó “Si me quitaran”, el poema de Alejandro Romualdo.
La presentación de Susana Baca recibió aplausos del publico que se dio cita a la Plaza Mayor de Lima. Un detalle que llamó la atención durante su participación fue que la artista cantó descalza antes el papa León XIV. Este gesto representa su conexión con la tierra, sus raíces afroperuanas y sus expresiones culturales.
Al finalizar su puesta en escena, el Sumo Pontíficeagradeció a Susana Baca por su participación. Luego la artista se acercó al Santo Padre para dedicarle algunas palabras y hacer una reverencia antes de retirarse del escenario.