Susana Baca interpretó “Canción de fe” como parte de las actividades que se realizan durante la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Susana Baca interpretó “Canción de fe” como parte de las actividades que se realizan durante la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

Susana Baca se presentó ante el papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima. La cantante fue una de las artistas invitadas al Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, actividad que se realizó este jueves 12 de noviembre. Durante la ceremonia, la intérprete cantó “Canción de fe”.

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