El papa León XIV dirige su discurso a los fieles en la Plaza Mayor de Lima, durante el encuentro “Desafíos y esperanzas del pueblo peruano”. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
El papa León XIV dirige su discurso a los fieles en la Plaza Mayor de Lima, durante el encuentro “Desafíos y esperanzas del pueblo peruano”. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Por Redacción EC

Hablaba de diversidad cuando, de pronto, el discurso se volvió canción. “Es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional”, dijo León XIV ante los fieles reunidos en la Plaza Mayor de Lima. Y para explicar esa belleza recurrió a los versos de un vals criollo, “Mi Perú”, de Manuel Raygada, que recordó con un “como cantamos en un vals”. La plaza respondió con una ovación y con un grito que se repitió: “¡El papa es peruano!”. Ocurrió este jueves 12 de noviembre, en el encuentro “Desafíos y esperanzas del pueblo peruano”.

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