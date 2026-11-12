Hablaba de diversidad cuando, de pronto, el discurso se volvió canción. “Es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional”, dijo León XIV ante los fieles reunidos en la Plaza Mayor de Lima. Y para explicar esa belleza recurrió a los versos de un vals criollo, “Mi Perú”, de Manuel Raygada, que recordó con un “como cantamos en un vals”. La plaza respondió con una ovación y con un grito que se repitió: “¡El papa es peruano!”. Ocurrió este jueves 12 de noviembre, en el encuentro “Desafíos y esperanzas del pueblo peruano”.

La cita fue el momento más celebrado de una jornada de enorme fervor. Según estimaciones del Vaticano, cerca de tres millones de personas salieron a las calles para ver pasar su comitiva por Lima. A su llegada, el papa dijo que Perú es su “patria”. En el Palacio Presidencial, durante la ceremonia de bienvenida, cantó el himno nacional. El vals en la plaza completó una visita que él mismo vive como un regreso a casa, al país que lo acogió en 1985 para su labor pastoral.

Miles de peruanos respondieron con aplausos y gritos de “¡El papa es peruano!” cuando León XIV citó el vals “Mi Perú” para elogiar la diversidad del país.

La canción que eligió tiene un camino largo. El vals no nació en el Perú: sus antecedentes están en la Europa del siglo XVIII y llegó a estas tierras a comienzos del siglo XIX. Aquí se transformó. A fines de ese siglo, según el músico Augusto Vera Béjar, alguien le puso letra a la danza en Lima, comenzó la jarana y nació el vals criollo, que se consolidó en las primeras décadas del siglo XX. Estudios recientes recuerdan que Arequipa, Cusco y Puno también tuvieron un papel clave en su formación.

“Mi Perú” es hoy uno de los valses patrióticos más queridos del país. Raygada lo escribió en 1946 y nació en el Callao, el mismo puerto donde el papa aterrizó al comenzar su visita. Es una coincidencia que el vals convierte en símbolo: el hombre que llegó por el Callao citó en Lima la canción de un chalaco. Hoy el Estado peruano reconoce el repertorio de Raygada como Obra de Gran Maestro y el Papa como una cita infaltable en su recorrido.