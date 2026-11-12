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La fe en el Perú del siglo XXI

“Los rituales, religiosos o no, pueden devolvernos pertenencia en una sociedad que conversa mucho, pero a menudo se encuentra poco. Por eso, la visita de León XIV puede despertar algo más que fervor entre los creyentes”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: El Comercio)
    (Foto: El Comercio)

    Aunque la visita de León XIV encuentra a los peruanos hiperconectados y, a ratos, profundamente distraídos, quizá sea una oportunidad magnífica para hablar menos de etiquetas religiosas y más del sentido de vivir. Porque no todo lo que nos hace avanzar está siempre en una pantalla de celular.

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