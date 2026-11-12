La fe en el Perú del siglo XXI

Aunque la visita de León XIV encuentra a los peruanos hiperconectados y, a ratos, profundamente distraídos, quizá sea una oportunidad magnífica para hablar menos de etiquetas religiosas y más del sentido de vivir. Porque no todo lo que nos hace avanzar está siempre en una pantalla de celular.

Me dedico a la tecnología y creo en el progreso. Precisamente por eso, me intriga que todavía tratemos la fe como si fuera una aplicación incompatible con la modernidad. ¿Desde cuándo hacerse las preguntas esenciales es cuestión exclusiva de quienes confían –solo– en la ciencia?

El historiador de las religiones Mircea Eliade propuso una mirada antropológica: la relación con lo sagrado atraviesa culturas y épocas. Más allá de cada credo, el ser humano busca significado, símbolos y una conexión con aquello que lo trasciende. No hace falta compartir una misma respuesta para reconocer la profundidad de la pregunta.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lleva esa inquietud al terreno del siglo XXI. En sus obras, advierte que hemos confundido vivir con producir, comunicarnos con vincularnos y descansar con recargar baterías para seguir trabajando. Hasta el silencio parece sospechoso: si no hacemos nada, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. ¡Qué horror vivir cinco minutos sin notificaciones!

Han nos recuerda que la contemplación no es un lujo ni un truco de bienestar corporativo. Es la posibilidad de prestar atención, escuchar, hacernos a un lado y abrir espacio al otro. También los rituales, religiosos o no, pueden devolvernos pertenencia en una sociedad que conversa mucho, pero a menudo se encuentra poco. Por eso, la visita de León XIV puede despertar algo más que fervor entre los creyentes.

En un país donde la desconfianza se ha vuelto moneda de cambio, vale preguntarnos si todavía sabemos detenernos, reconocernos y validar a quienes viven fuera de nuestra pequeña burbuja.

Por eso, no veo contradicción entre innovar y cultivar una vida virtuosa. La tecnología amplía nuestras capacidades, la virtud nos obliga a preguntarnos para qué usarlas. Una inteligencia artificial puede optimizar procesos, pero no decidir por nosotros qué es lo que merece nuestro compromiso moral. Ese trabajo sigue siendo profundamente humano. Y lo será siempre.

Tal vez trascender consista en eso: crear algo que permanezca más allá de lo que nos es más cercano, elegir la generosidad cuando nadie está mirando. Perderse en el silencio.

La fe, con o sin una tradición religiosa, puede alimentar esa disposición a mirar más allá del propio yo, facilitar los tan ausentes viajes interiores. Y la esperanza también merece un lugar en nuestra idea de futuro compartido.

A fin de cuentas, ¿de qué sirve ampliar nuestras capacidades humanas si perdemos de vista aquello que hace realmente virtuosa nuestra existencia?