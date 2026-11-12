Por Redacción EC

A simple vista puede parecer un pequeño accesorio que forma parte de la vestimenta habitual del papa León XIV. Sin embargo, el gorro redondo que suele llevar sobre la cabeza tiene una historia particular y representa mucho más que una elección de indumentaria. Se trata de una pieza con profundas raíces dentro de la tradición católica, cuyo uso está relacionado con la jerarquía eclesiástica. Su nombre es solideo y su presencia permite reconocer, incluso a la distancia, determinados rangos dentro de la Iglesia. El solideo es una especie de casquete circular que cubre la parte superior de la cabeza. Su nombre procede de la expresión latina soli Deo, que significa «solo a Dios», una referencia a su significado religioso y a las normas que tradicionalmente acompañan su utilización. Aunque hoy es una de las prendas más reconocibles de la vestimenta papal, su uso no está reservado exclusivamente al máximo representante de la Iglesia católica.

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