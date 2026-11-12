A simple vista puede parecer un pequeño accesorio que forma parte de la vestimenta habitual del papa León XIV. Sin embargo, el gorro redondo que suele llevar sobre la cabeza tiene una historia particular y representa mucho más que una elección de indumentaria. Se trata de una pieza con profundas raíces dentro de la tradición católica, cuyo uso está relacionado con la jerarquía eclesiástica. Su nombre es solideo y su presencia permite reconocer, incluso a la distancia, determinados rangos dentro de la Iglesia. El solideo es una especie de casquete circular que cubre la parte superior de la cabeza. Su nombre procede de la expresión latina soli Deo, que significa «solo a Dios», una referencia a su significado religioso y a las normas que tradicionalmente acompañan su utilización. Aunque hoy es una de las prendas más reconocibles de la vestimenta papal, su uso no está reservado exclusivamente al máximo representante de la Iglesia católica.

También recibe otras denominaciones, como zucchetto y pileolo, términos utilizados para identificar esta pieza característica del vestuario clerical. Su diseño es discreto, generalmente confeccionado con tela y ajustado a la coronilla, pero su presencia tiene un valor simbólico que ha permanecido a través de distintas generaciones de autoridades religiosas.

El color permite reconocer quién lo lleva

Uno de los detalles más llamativos del solideo es que su tonalidad no se elige al azar. Dentro de la tradición católica, los colores permiten distinguir la posición que ocupa cada integrante del clero. Por esa razón, basta observar la cabeza de una autoridad religiosa para encontrar una pista sobre su responsabilidad dentro de la institución.

El blanco está reservado para el Papa, como ocurre con León XIV; el rojo escarlata identifica a los cardenales, mientras que el violeta o púrpura corresponde a los obispos y arzobispos. En el caso de los sacerdotes y otros miembros del clero, se utiliza tradicionalmente el negro. De esta manera, una prenda de dimensiones reducidas termina convirtiéndose en un elemento visual de identificación dentro de las ceremonias y actividades religiosas.

¿Quiénes están autorizados a utilizar el solideo?

Aunque muchas personas relacionan inmediatamente este gorro con el Vaticano, su utilización se extiende a diferentes autoridades de la Iglesia. Los obispos, cardenales y sacerdotes también pueden llevarlo como parte de su indumentaria, siempre de acuerdo con las convenciones correspondientes a su cargo. Por eso, no es extraño encontrarlo durante celebraciones litúrgicas, encuentros oficiales o apariciones públicas de representantes eclesiásticos.

En el caso de los cardenales, el solideo rojo tiene una carga simbólica especial, vinculada con su compromiso de fidelidad a la Iglesia y su disposición a entregar la vida por la fe. El violeta de los obispos, por su parte, permite distinguir su condición dentro de la estructura religiosa. Así, cada tonalidad funciona como una señal de identidad que acompaña las responsabilidades de quien la porta.

¿Por qué se lo quitan en determinados momentos?

El solideo también tiene una particularidad que puede pasar inadvertida para quienes observan las ceremonias religiosas: no se lleva puesto en absolutamente todas las circunstancias. Su nombre está relacionado con la expresión “solo a Dios”, por lo que tradicionalmente se retira ante el Santísimo Sacramento como muestra de adoración y respeto.

Este gesto forma parte de un conjunto de costumbres que expresan la reverencia propia de los actos litúrgicos. En determinadas circunstancias, los obispos y cardenales también se descubren la cabeza ante el Papa como señal de respeto. De esta manera, el pequeño gorro que acompaña habitualmente a León XIV no solo distingue su posición dentro de la Iglesia católica: también conserva una tradición en la que cada prenda, color y gesto tiene un significado particular.