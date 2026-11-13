Hay recuerdos que permanecen intactos en la memoria y otros que encuentran su lugar en los aromas de una cocina. Para Magali Castillo, una de esas historias tiene nombre propio: Robert Prevost, hoy conocido como el papa León XIV. Durante los años en que el religioso desempeñó su labor pastoral en Chiclayo, ella estuvo detrás de algunos de los platos que acompañaron sus días en el norte peruano. Ahora, con el regreso del pontífice a tierras lambayecanas, volverá a encender los fogones para recibirlo con dos preparaciones que evocan una etapa especial de su vida: arroz con pato y cabrito a la chiclayana.

La historia de Magali no comenzó entre las paredes de un obispado ni con una receta destinada a una figura de la Iglesia. Sus primeros recuerdos alrededor de los fogones se remontan a Olmos, donde nació y creció rodeada de las costumbres culinarias de su familia. A los siete años, su abuela le enseñó los secretos de la cocina. Lo que entonces parecía una lección cotidiana terminó convirtiéndose en el oficio que, décadas después, la llevaría a preparar alimentos para quien hoy ocupa el Vaticano.

De las enseñanzas de su abuela a la cocina del obispado de Chiclayo

Aquellas primeras lecciones no solo le permitieron aprender a combinar ingredientes. También le transmitieron una manera de entender la gastronomía: cocinar es conservar una tradición y compartir parte de la propia historia con los demás. Con esa herencia familiar, Castillo fue construyendo una identidad culinaria marcada por los productos de Lambayeque, donde el arroz, los frijoles, el zapallo loche y la chicha forman parte de una cultura que se expresa también a través de sus platos.

Su camino se cruzó con el de Robert Prevost en 2018, cuando comenzó a trabajar en el obispado de Chiclayo. El religioso llevaba varios años viviendo en la ciudad, pues había llegado en 2014 para cumplir su misión pastoral. Desde entonces, Magali asumió la responsabilidad de preparar las comidas cotidianas y atender los encuentros que tenían lugar en la sede eclesiástica. Su cocina se convirtió así en una pequeña representación del norte peruano, con recetas que hablaban de su tierra sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

El cabrito a la chiclayana que se ganó un lugar en la memoria del papa

De todas las preparaciones que pasaron por aquella mesa, hubo una que consiguió despertar un elogio que Magali todavía conserva con especial cariño. Se trataba del cabrito a la chiclayana, uno de los emblemas gastronómicos de Lambayeque y una receta que el entonces obispo disfrutaba particularmente. La combinación de carne de cabrito, ingredientes regionales y acompañamientos tradicionales terminó convirtiéndose en una de las propuestas más apreciadas por el pontífice durante su permanencia en la ciudad.

El reconocimiento que recibió de Robert Prevost quedó grabado en la memoria de Magali Castillo. Al probar su preparación de cabrito, el entonces obispo no escatimó elogios y le expresó: “Magali, el mejor cabrito que he probado es el tuyo. En ningún otro lado me compara”. Para la cocinera, aquellas palabras tuvieron un significado especial, pues detrás de ese plato estaban los conocimientos que había adquirido desde pequeña y una tradición familiar que supo convertir en su mayor talento. Sin imaginarlo, sus recetas terminarían formando parte de los recuerdos de quien hoy es el líder de la Iglesia católica.

Los platos norteños que volverán a estar presentes en su mesa

La próxima visita a Chiclayo también traerá consigo una oportunidad para reencontrarse con los sabores que marcaron aquella etapa. Castillo ya definió las especialidades que preparará para el pontífice: arroz con pato para el primer día y cabrito a la chiclayana para la jornada siguiente. Ambas recetas representan parte de la riqueza culinaria de Lambayeque y tienen un significado particular por los momentos que compartió con Prevost durante su permanencia en la región.

Más allá de los ingredientes y las técnicas de preparación, este reencuentro estará acompañado por una historia de esfuerzo, aprendizaje y afecto. Cada plato evocará los años en que Magali trabajaba en el obispado, las enseñanzas recibidas de su abuela en Olmos y el orgullo de llevar la gastronomía de su tierra a una mesa tan especial. Para ella, volver a preparar estas recetas significa recuperar una etapa inolvidable y demostrar que los sabores de una región también pueden convertirse en recuerdos imborrables.