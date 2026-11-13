Por Redacción EC

Hay recuerdos que permanecen intactos en la memoria y otros que encuentran su lugar en los aromas de una cocina. Para Magali Castillo, una de esas historias tiene nombre propio: Robert Prevost, hoy conocido como el papa León XIV. Durante los años en que el religioso desempeñó su labor pastoral en Chiclayo, ella estuvo detrás de algunos de los platos que acompañaron sus días en el norte peruano. Ahora, con el regreso del pontífice a tierras lambayecanas, volverá a encender los fogones para recibirlo con dos preparaciones que evocan una etapa especial de su vida: arroz con pato y cabrito a la chiclayana.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?