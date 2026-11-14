Escuchar y no pasar de largo

De lunes a sábado voy a estudiar. Al esperar en el paradero, observo a dos escolares esperando el bus. Ambos pequeños. Uno de ellos con una madera apolillada, simulando unas muletas, un instrumento que lo mantiene en pie. El otro, su hermano, delgado y débil. Ambos con las zapatillas descapotadas y cubiertas de barro. Subían al bus y llegaban juntos a su institución. Siempre los vi juntos: desayunando, conversando, riendo.

Un día, cuando atravieso la avenida, llego al paradero y me encuentro al pequeño, solo, sin su hermano de muletas. Cabizbajo, su semblante gris. Preocupado, me acerco y le pregunto por su acompañante. “Está muy enfermo. No sé…”, dijo, con los ojos desesperanzados, sin querer pronunciar más.

Continué viéndolo un tiempo, pero ya sin su hermano. Aquel niño risueño que conocí está aterrorizado ante una vida que no merece vivir: escabulléndose entre los pasajeros, intentando que los cobradores lo dejen ir a su destino porque no tiene un centavo para pagar, recibiendo gritos y empujones de los choferes que no se atreven a ayudar. Jamás pidió nada; siempre permaneció echado en un poste de luz, esperando.

¿Cómo podemos vivir ensimismados en nuestra cotidianidad? El mundo está rodeado de seres humanos que también merecen apoyo. Unas palabras de aliento o, incluso, procurar atender sus palabras es reconfortante para ellos. Me alivia que, al haberlo escuchado, el pequeño muestre una afable sonrisa.

Jamás normalicemos la falta de ayuda; no hagamos la vista a un lado cuando otra persona necesita una mano. Estemos ahí, juntos, sin prejuicios.