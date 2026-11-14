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Escuchar y no pasar de largo

“Jamás normalicemos la falta de ayuda; no hagamos la vista a un lado cuando otra persona necesita una mano”.

    Fabricio Felipe Figueroa
    Por

    Estudiante de Psicología en la Universidad César Vallejo

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    De lunes a sábado voy a estudiar. Al esperar en el paradero, observo a dos escolares esperando el bus. Ambos pequeños. Uno de ellos con una madera apolillada, simulando unas muletas, un instrumento que lo mantiene en pie. El otro, su hermano, delgado y débil. Ambos con las zapatillas descapotadas y cubiertas de barro. Subían al bus y llegaban juntos a su institución. Siempre los vi juntos: desayunando, conversando, riendo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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