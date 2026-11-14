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Dos formas de resolver el dolor del mercado

“La tecnología pasa de aconsejar al consumidor a intervenir en determinadas decisiones de compra”.

    Mariaclara Alejandra Arce Rivera
    Por

    Estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad del Pacífico

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La clase de Gestión de Mercados Globales empezó con una advertencia: para exportar un producto no basta con consultar aranceles del Market Access Map o estadísticas comerciales del ITC. Primero hay que identificar el ‘pain point’ del mercado: qué quiere y necesita realmente el comprador. Eso requiere inteligencia comercial. Ganar, también en la exportación, empieza por entender al otro.

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