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Pastori fue la encargada de abrir el espectáculo con una versión aflamencada de 'Oh, qué será?' | Foto: EFE
Pastori fue la encargada de abrir el espectáculo con una versión aflamencada de 'Oh, qué será?' | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel ‘Cucco’ Peña subieron al escenario de los premio Latin Grammy que se celebraron este jueves en Las Vegas para rendir homenaje al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado febrero a los 75 años de edad.

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