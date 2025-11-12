Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
“El conductor estaba borracho”: las hipótesis del accidente de bus en Arequipa que dejó 36 muertos
Resumen de la noticia por IA
“El conductor estaba borracho”: las hipótesis del accidente de bus en Arequipa que dejó 36 muertos

“El conductor estaba borracho”: las hipótesis del accidente de bus en Arequipa que dejó 36 muertos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Luego de que un bus interprovincial cayera a un barranco de más de 200 metros de profundidad, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná (Arequipa), surgieron distintas hipótesis sobre qué fue lo que generó esta tragedia, que dejó un saldo de 36 muertos y 26 heridos.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

La estafa en los pasajes aéreos baratos #VideoEC
Piratean agencias de viaje para vender paquetes a bajo costo. Sigue estas recomendaciones para evitar caer con estos delincuentes.

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC