“El conductor estaba borracho”: las hipótesis del accidente de bus en Arequipa que dejó 36 muertos

La tragedia ocurrió alrededor de la medianoche del 12 de noviembre. El bus pertenecía a la empresa Llamosas y había partido de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la Ciudad Blanca. En cuestión de segundos, el vehículo se despistó tras chocar con una camioneta en circunstancias que aún son materia de investigación.

El conductor del vehículo particular dio positivo al dosaje etílico y permanece detenido mientras continúan las diligencias fiscales. Foto: Ministerio Público.

El general PNP Olger Benavides Ponce de León, jefe de la Región Policial Arequipa, reveló que el dosaje etílico cualitativo del conductor de la camioneta dio positivo, motivo por el cual este se encuentra detenido .

Datos de los conductores e hipótesis

El subgerente de Transporte Terrestre del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Cancio Vega Pimentel, confirmó a El Comercio que el conductor del bus, identificado como Francisco Marco Ruelas Condori, falleció a causa del accidente. “La placa del vehículo es VCG-962. El conductor era un chofer con años de experiencia en la empresa Llamosas, la cual cuenta con todos los permisos para operar desde 2010”, agregó.

El Comercio accedió al ranking mensual de papeletas M20 (exceso de velocidad) de la Sutran y constató que la última vez que la empresa registró infracciones fue en mayo de este año, con un total de cinco papeletas, ubicándose en el puesto 54.

Las autoridades continúan realizando labores de fiscalización en la zona. Foto: Ministerio Público.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, declaró a El Comercio que la principal hipótesis que se maneja es que la camioneta, que iba en sentido contrario, fue la que impactó al bus y ocasionó que este cayera al vacío . “El conductor de la camioneta estaba borracho y se cruzó de manera negligente contra el bus. Actualmente está detenido”, indicó.

La camioneta implicada tiene la placa VCN-735. De acuerdo con pobladores y pasajeros de otros buses que transitaban por la zona, el conductor “ sí estaba en estado de ebriedad . Además, tras el hecho, se dio a la fuga”.

El Comercio se comunicó con el Distrito Fiscal de Arequipa. Informaron que continúan realizando labores de fiscalización en la zona junto a personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná confirmó que el conductor de la camioneta se encuentra detenido y que se realizarán las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en el accidente.

En cuestión de segundos, el vehículo se despistó tras chocar con una camioneta en circunstancias que aún son materia de investigación. Foto: Ministerio Público.

A las 2:00 p. m., tras varias horas de ocurrido el trágico suceso, el general PNP Olger Benavides Ponce de León confirmó que el dosaje etílico del conductor de la camioneta, identificado como Hennry Branddy Rey Apaclla, de 35 años, dio positivo. “Las investigaciones continuarán para esclarecer qué fue lo que realmente sucedió y cuántos grados de alcohol tenía en la sangre”, señaló.

Reporte de fallecidos y heridos

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, indicó a El Comercio que inicialmente se manejó la cifra de 17 fallecidos, pero con el paso de las horas el número ascendió a 36. “Además, tenemos 26 heridos que están siendo atendidos, ya que sufrieron traumatismos y otras lesiones”, precisó.

Esta cifra fue confirmada también por el jefe de la Compañía de Bomberos de Camaná, Jack Páez Uyen, quien contabilizó 35 cuerpos en el lugar del accidente y uno más que falleció camino al centro médico de Ocoña. “Los familiares de las víctimas se dirigieron a la zona del accidente. La mayoría de los pasajeros eran comerciantes que habían asistido a una feria en Chala y regresaban a la ciudad de Arequipa”, añadió.

El accidente dejó un saldo de 36 muertos y 26 heridos. Foto: Geresa.

La Gerencia Regional de Salud informó a El Comercio que se viene brindando atención médica a los heridos. La entidad destacó que mantiene comunicación permanente con los establecimientos de salud de la zona para monitorear la evolución de los pacientes y coordinar el apoyo necesario. Asimismo, se ha dispuesto la movilización de ambulancias y el refuerzo del personal asistencial.

Trabajos en la zona

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná permanece en Ocoña realizando las diligencias preliminares para el levantamiento e internamiento de los cadáveres.

En la zona del accidente se encuentran los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, además del fiscal adjunto provincial Clisman Ala Gordillo.

Asimismo, se ha coordinado con la División Médico Legal de Arequipa para que personal especializado se traslade al lugar del accidente y colabore en las diligencias correspondientes. También se trabaja con peritos de la Policía Nacional para realizar todos los peritajes necesarios.

Comunicado de EsSalud.

Antecedentes de accidentes en la zona

Esta no es la primera vez que ocurre una tragedia en este punto. El alcalde distrital de Ocoña, Waldor Llerena, señaló que el lugar es “muy accidentado” y que ya se había registrado un episodio similar con víctimas mortales. “Lamentablemente, hace algunos años también cayó un bus de la empresa Rey Latino”, recordó.

“A veces, por el peso, la excesiva velocidad y la imprudencia, ocurren estos accidentes, y lamentablemente eso es lo que ha pasado nuevamente”, comentó.

Esta información fue confirmada por el gerente regional de Salud, Walther Oporto, quien indicó a El Comercio que en ese mismo punto fallecieron 45 pasajeros del bus de la empresa Rey Latino en 2018. “Es un problema crítico el que se vive en esta zona. Es muy peligrosa; ojalá se pueda hacer algo”, concluyó.