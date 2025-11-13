El Seguro Social de Salud (Essalud) viene realizando un operativo de atención cardiológica Hospital III Base Puno con un equipo multidisciplinario, según informó su presidente, Segundo Acho.

Indicó que dicho equipo está formado por cardiólogos de imágenes cardiovasculares, hemodinamistas, electrofisiólogos, cardiólogos pediatras, tecnólogos médicos y enfermeros especializados, que brindarán atención de alta complejidad en esa ciudad.

“Se realizarán ecocardiografías fetales y en pacientes pediátricos y adultos, y angiotomografías coronarias”, expresó.

“Asimismo, se prevé realizar ocho cateterismos cardíacos a pacientes que requieren diagnóstico o tratamiento especializado. Además, los especialistas del INCOR realizarán capacitaciones sobre temas de ecocardiografía pediátrica, tamizaje fetal, entre otros”, agregó el titular de Essalud.

Tras cumplir más de un año como presidente ejecutivo de Essalud, Acho Mego sostuvo que su gestión ha impulsado la descentralización de la atención médica de especialistas en diversos departamentos del Perú.

Dijo que el incremento de la producción asistencial y descentralización de los servicios especializados son prioridades para su gestión.

Señaló que, como parte del plan para reducir el desembalse quirúrgico en las redes prestacionales y asistenciales del país, se han fortalecido los servicios con jornadas extendidas que incluyen cirugías de diversas especialidades después de las 6 de la tarde y durante los fines de semana.

“Las cuales en octubre sumaron más de 4.100 a nivel nacional. Esta estrategia reduce el tiempo de espera de los pacientes y refleja el compromiso de los equipos asistenciales con la salud de los asegurados. Este esfuerzo permitió realizar 1645 intervenciones quirúrgicas luego de las 6 p.m. en el país”, dijo.

Agregó que las redes que registraron más cirugías en ese horario extendido son: Sabogal (332), Lambayeque (169), Rebagliati (158), Almenara (158), Arequipa (115), La Libertad (91), Piura (89), Junín (78) y Cusco (68).