EsSalud capacitó a 11 064 profesionales de la salud a nivel nacional en lo que va de 2026.
EsSalud capacitó a 11 064 profesionales de la salud a nivel nacional en lo que va de 2026.
Por Redacción EC

Con el objetivo de garantizar una respuesta médica rápida y eficiente ante situaciones críticas, emergencias y desastres de gran magnitud, EsSalud capacitó a 11 064 profesionales de la salud a nivel nacional en lo que va de 2026.

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