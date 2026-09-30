Nevadas de hasta 10 centímetros afectan carreteras de Puno y dificultan el tránsito. (Foto: Captura / Canal N)
Nevadas de hasta 10 centímetros afectan carreteras de Puno y dificultan el tránsito. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Fuertes nevadas de hasta 10 centímetros de altura se registran en las zonas altas de la región Puno y han generado dificultades para el tránsito vehicular, informó Canal N. Las provincias de Putina, Carabaya y Melgar son algunas de las zonas afectadas por las precipitaciones y las bajas temperaturas.

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