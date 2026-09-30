Fuertes nevadas de hasta 10 centímetros de altura se registran en las zonas altas de la región Puno y han generado dificultades para el tránsito vehicular, informó Canal N. Las provincias de Putina, Carabaya y Melgar son algunas de las zonas afectadas por las precipitaciones y las bajas temperaturas.

Las mayores dificultades se reportaron en la carretera San Antonio de Putina–Ananea y en la vía Juliaca–Macusani, donde decenas de vehículos quedaron varados luego de que la nieve cubriera las carreteras. Debido a las bajas temperaturas, la nieve se convierte en hielo, lo que dificulta el desplazamiento de las unidades.

Nevadas y bajas temperaturas complican el tránsito en vías hacia Ananea y Macusani. (Foto: Captura / Canal N)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había alertado sobre la presencia de nevadas en la región. Estas condiciones vienen afectando a transportistas y pasajeros que se desplazan por las vías de las zonas altas del departamento.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las condiciones climáticas continuarán durante este miércoles, con presencia de nevadas y granizadas en el altiplano. Las previsiones señalan que durante el jueves las condiciones meteorológicas serían más favorables en esta zona.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Ante el descenso de las temperaturas, Senamhi recomendó a la población abrigarse adecuadamente para prevenir enfermedades asociadas al frío y evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de mayor intensidad.

Nevadas cubren carreteras de Puno y generan dificultades para transportistas y pasajeros. (Foto: Captura / Canal N)

Asimismo, pidió a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades locales y de Defensa Civil, debido a la posibilidad de reducción de visibilidad y al riesgo de accidentes en las vías afectadas por las precipitaciones.

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