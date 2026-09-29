Elizabeth Du-Bois, directora de Dulce Perú, promueve la conservación y difusión de los postres tradicionales peruanos y sus historias.
Elizabeth Du-Bois, directora de Dulce Perú, promueve la conservación y difusión de los postres tradicionales peruanos y sus historias.
Por Redacción EC

Hay sabores que sobreviven al paso del tiempo y otros que corren el riesgo de quedarse únicamente en el recuerdo. Los picarones, el arroz con leche, el queso helado o el turrón de Doña Pepa continúan formando parte de la gastronomía peruana, pero otras preparaciones tradicionales tienen hoy una presencia mucho menor en dulcerías y pastelerías.

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