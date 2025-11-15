A pocas semanas de celebrarse la Navidad, una gran cantidad de personas volvió a llenar las calles y galerías de Mesa Redonda, uno de los principales puntos comerciales del Cercado de Lima para adquirir productos de la temporada. Desde la mañana, los compradores se concentraron en busca de decoraciones, luces, juguetes y regalos, generando un notable incremento en el tránsito peatonal y vehicular de la zona.

Esdte fin de semana marca un fuerte inicio de la campaña navideña, con una gran afluencia de ciudadados. Las ofertas, la anticipación de compras y la búsqueda de mejores precios motivaron a miles de personas a llegar a este punto comercial tradicional.

Para evitar incidentes, personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima, junto con agentes de serenazgo y efectivos policiales, se escuentran desplegados lo largo de las calles más concurridas. Las autoridades supervisan el cumplimiento de medidas de seguridad, inspeccionaron el cableado eléctrico de los puestos y verificaron que no se comercialicen productos pirotécnicos.

Las autoridades recomendaron a los visitantes no portar grandes sumas de dinero, evitar compras en zonas no autorizadas y elegir horarios de menor afluencia para un recorrido más seguro.

Con este nivel de concurrencia, Mesa Redonda se perfila como uno de los lugares comerciales más visitados durante la temporada, anticipando un diciembre aún más intenso.

