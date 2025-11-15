Visitantes recorren galerías repletas de artículos navideños en busca de ofertas y adornos para las fiestas. (Foto: GEC)
A pocas semanas de celebrarse la Navidad, una gran cantidad de personas volvió a llenar las calles y galerías de Mesa Redonda, uno de los principales puntos comerciales del Cercado de Lima para adquirir productos de la temporada. Desde la mañana, los compradores se concentraron en busca de decoraciones, luces, juguetes y regalos, generando un notable incremento en el tránsito peatonal y vehicular de la zona.
LEE: Anuncian cierre de calles y desvíos por concierto de Shakira en el Estadio Nacional
Esdte fin de semana marca un fuerte inicio de la campaña navideña, con una gran afluencia de ciudadados. Las ofertas, la anticipación de compras y la búsqueda de mejores precios motivaron a miles de personas a llegar a este punto comercial tradicional.
Newsletter Buenos días
Para evitar incidentes, personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima, junto con agentes de serenazgo y efectivos policiales, se escuentran desplegados lo largo de las calles más concurridas. Las autoridades supervisan el cumplimiento de medidas de seguridad, inspeccionaron el cableado eléctrico de los puestos y verificaron que no se comercialicen productos pirotécnicos.
Las autoridades recomendaron a los visitantes no portar grandes sumas de dinero, evitar compras en zonas no autorizadas y elegir horarios de menor afluencia para un recorrido más seguro.
MÁS: Foro alerta sobre grave crisis de extorsiones y violencia en el transporte urbano de Lima y Callao
Con este nivel de concurrencia, Mesa Redonda se perfila como uno de los lugares comerciales más visitados durante la temporada, anticipando un diciembre aún más intenso.
TE PUEDE INTERESAR
- Carlos Bianchi asume presidencia de Perupetro tras salida oficial de Pedro Chira
- MTC intervendrá más de 6,900 km de vías en 12 regiones para fortalecer la integración territorial
- DANA “Paqari” generará nieve, lluvias y descenso de temperaturas en la sierra centro y sur del 17 al 19 de noviembre
- Chimbote: Ataque a quemarropa deja dos muertos dentro de un restaurante
- Minsa denuncia difusión de audios fraudulentos vinculados a presunta estafa
Contenido sugerido
Contenido GEC