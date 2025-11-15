Visitantes recorren galerías repletas de artículos navideños en busca de ofertas y adornos para las fiestas. (Foto: GEC)
Visitantes recorren galerías repletas de artículos navideños en busca de ofertas y adornos para las fiestas. (Foto: GEC)
elcomercio

Visitantes recorren galerías repletas de artículos navideños en busca de ofertas y adornos para las fiestas. (Foto: GEC)

  • Visitantes recorren galerías repletas de artículos navideños en busca de ofertas y adornos para las fiestas. (Foto: GEC)
    1 / 7

    Visitantes recorren galerías repletas de artículos navideños en busca de ofertas y adornos para las fiestas. (Foto: GEC)

  • Calles de Mesa Redonda lucen abarrotadas mientras compradores avanzan entre puestos y vendedores con cajas y paquetes. (Foto: GEC)
    2 / 7

    Calles de Mesa Redonda lucen abarrotadas mientras compradores avanzan entre puestos y vendedores con cajas y paquetes. (Foto: GEC)

  • Público transita por pasajes decorados con árboles y productos de temporada en plena campaña navideña. (Foto: GEC)
    3 / 7

    Público transita por pasajes decorados con árboles y productos de temporada en plena campaña navideña. (Foto: GEC)

  • Comerciantes y compradores llenan las veredas donde se apilan cajas y mercancía para la alta demanda. (Foto: GEC)
    4 / 7

    Comerciantes y compradores llenan las veredas donde se apilan cajas y mercancía para la alta demanda. (Foto: GEC)

  • Aglomeración de personas bajo carpas y toldos que cubren los pasajes comerciales del emporio limeño. (Foto: GEC)
    5 / 7

    Aglomeración de personas bajo carpas y toldos que cubren los pasajes comerciales del emporio limeño. (Foto: GEC)

  • Muñecos y adornos navideños atraen a familias y mayoristas en las zonas más concurridas de Mesa Redonda. (Foto: GEC)
    6 / 7

    Muñecos y adornos navideños atraen a familias y mayoristas en las zonas más concurridas de Mesa Redonda. (Foto: GEC)

  • Gran flujo de visitantes en los alrededores del mercado, donde la actividad comercial se intensifica por la cercanía de la Navidad. (Foto: GEC)
    7 / 7

    Gran flujo de visitantes en los alrededores del mercado, donde la actividad comercial se intensifica por la cercanía de la Navidad. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

A pocas semanas de celebrarse la , una gran cantidad de personas volvió a llenar las calles y galerías de , uno de los principales puntos comerciales del para adquirir productos de la temporada. Desde la mañana, los compradores se concentraron en busca de decoraciones, luces, juguetes y regalos, generando un notable incremento en el tránsito peatonal y vehicular de la zona.

LEE: Anuncian cierre de calles y desvíos por concierto de Shakira en el Estadio Nacional

Esdte fin de semana marca un fuerte inicio de la campaña navideña, con una gran afluencia de ciudadados. Las ofertas, la anticipación de compras y la búsqueda de mejores precios motivaron a miles de personas a llegar a este punto comercial tradicional.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Para evitar incidentes, personal de fiscalización de la , junto con agentes de serenazgo y efectivos policiales, se escuentran desplegados lo largo de las calles más concurridas. Las autoridades supervisan el cumplimiento de medidas de seguridad, inspeccionaron el cableado eléctrico de los puestos y verificaron que no se comercialicen productos pirotécnicos.

Las autoridades recomendaron a los visitantes no portar grandes sumas de dinero, evitar compras en zonas no autorizadas y elegir horarios de menor afluencia para un recorrido más seguro.

MÁS: Foro alerta sobre grave crisis de extorsiones y violencia en el transporte urbano de Lima y Callao

Con este nivel de concurrencia, Mesa Redonda se perfila como uno de los lugares comerciales más visitados durante la temporada, anticipando un diciembre aún más intenso.

Sicarios disfrazados de comensales asesinan a conocido payaso dentro de chifa.
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC