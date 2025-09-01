Los extorsiones contra el transporte público continúan. Ahora, choferes, cobradores y personal administrativo de la línea 36, que cubre los distritos de San Martín de Porres y Chorrillos, han decidido paralizar sus labores porque en menos de seis horas atacaron a balazos un vehículo y la sede de la empresa.
Buenos Días Perú indicó que cerca de las 11 de la noche de ayer, domingo 31 de agosto, delincuentes dispararon el frontis del centro de operaciones y luego dispararon a uno de los vehículos por cobro de cupos. Ellos llegaron a bordo de una motocicleta y luego huyeron con rumbo desconocido.
Un conductor que prefirió el anonimato por temor a represalias indicó al matinal que temen también por su familia. Esperan una respuesta rápida de parte de los directivos de la empresa y autoridades.
“En menos de 6 horas son dos ataques. Ellos vinieron a matar”, dijo otro chofer.
