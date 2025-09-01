El Seguro Social de Salud (EsSalud) se ve involucrado en una nueva polémica. Segundo Acho Mego, titular de la institución, es señalado de presuntas irregularidades referentes a nombramientos de militantes del partido Alianza por el Progreso (APP), del empresario y ex congresista César Acuña Peralta, según Punto Final.
El dominical indicó que Sindicatos denuncian que APP ha colocado al menos a una docena de militantes en cargos valiosos. Además, según el secretario del Sintra, Jorge San Miguel Loayza, algunos de estos partidarios tienen denuncias penales.
