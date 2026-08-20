De izquierda a derecha: Edgar Paz Ravines, Percy North, Alan Azizollahoff y Roberto Ferreyros; declarados culpables de la tragedia en la discoteca Utopía.
De izquierda a derecha: Edgar Paz Ravines, Percy North, Alan Azizollahoff y Roberto Ferreyros; declarados culpables de la tragedia en la discoteca Utopía.
Por Redacción EC

El martes 18 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Alan Azizollahoff Gate, empresario sudafricano y uno de los dueños de la discoteca Utopía, escenario de un incendio que dejó 29 jóvenes muertos y otros 57 heridos el 20 de julio del 2002.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.