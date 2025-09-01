La “Casa Pilatos”, ex sede del Tribunal Constitucional (TC) en el Centro Histórico de Lima, abre sus puertas al Museo de la Constitucionalidad con el apoyo del Ministerio de Cultura (Mincul).

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, indicó que ahora está funcionando una pinacoteca y museo, gracias a la iniciativa del magistrado Francisco Morales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Llevamos un mes de una marcha blanca a la que han asistido más de 200 personas, en su mayoría peruanos, lo cual me llena de alegría. También de Chile, Argentina, entro otros”, indicó Pacheco a Canal N.

En tanto, el letrado precisó que es un proyecto que vienen trabajando desde hace dos años, y dado que el TC tenía una colección de 54 cuadros virreinales y que ahora tienen como sede el distrito de San Isidro, viene promoviendo estas visitas culturales a la “Casa Pilatos”.

En la casona se puede apreciar la cronología de los propietarios desde el año 1590, siendo una de los inmuebles más antiguos de Lima, soportando terremotos y otros desastres naturales.

¿Por qué se llama “Casa Pilatos”?

Según Pacheco, Ricardo Palma señala que un judío que era dueño por aquel entonces había convertido la casona como una sinagoga y, al darse cuenta que se cometían actos contra la moral, decidió ponerle ese nombre.

Otras de las teorías, que se encuentra graficada con fotos de la época, es que tiene una similitud con la infraestructura de la “Casa Pilatos”, en Andalucía, Sevilla, España.

Entre personajes ilustres que vivieron en el predio está el general Rufino Torrico que fue tres veces alcalde de Lima. Con el paso de los años fue cedida al Tribunal Constitucional (TC).