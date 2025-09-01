El crimen continúa en distritos de Lima Metropolitana. Esta vez, la madrugada de hoy, 1 de setiembre, en el pasaje Igualdad, distrito de Ate, el Luis Manuel Alcocer Mattos, de 18 años, murió asesinado de siete balazos cuando un sujeto lo interceptó.

América Noticias indicó que Alcocer Mattos caminaba cerca de las 10 de la noche, cuando un hombre se acercó y sin decir palabra alguna sacó un arma y lo acribilló.

Su hermano mayor y vecinos de la zona, alarmados por los disparos, salieron de inmediato y trataron de auxiliar al estudiante. Lo llevaron al hospital del sector a bordo de un taxi, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas los médicos solo pudieron confirmar su deceso.

Familia desconoce agresión

El matinal precisó que Luis Manuel Alcocer Mattos era un joven que vino de su natal Huaral para estudiar y trabajar, y así forjarse un futuro mejor. No tenía problemas con ninguna persona del barrio.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística, quienes cercaron la zona para analizar los casquillos de bala dejados por el victimario.

Personas que viven en los alrededores reclaman mayor seguridad, ya que afirman son constantes víctimas de robo, extorsiones y otros delitos que parecen no terminar en la zona

El caso ha sido derivado a la División de Homicidios de la Dirincri, que continuará con las diligencias correspondientes para dar con el autor del ataque.

INEI sobre seguridad ciudadana

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre del 2025, el 59% de los adultos consideraron a la inseguridad y la delincuencia como uno de los problemas más importantes del país.