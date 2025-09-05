La Municipalidad de Santiago de Surco, en coordinación con la Policía Nacional, rescató a Venus, una perrita que presentaba severos signos de maltrato y abandono. La intervención se realizó tras la denuncia de vecinos de la urbanización Los Precursores, quienes alertaron a la Oficina de Protección contra el Maltrato Animal de la Comisaría de Sagitario.

Durante la operación se movilizó a la Brigada de Protección y Rescate Animal, junto con personal de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y veterinarios municipales.

El equipo constató que Venus padecía un grave cuadro de desnutrición, deshidratación, posible anemia y una alarmante hipotermia, con apenas 35 grados de temperatura corporal.

“Venus ha sido maltratada, no sabemos desde hace cuántas semanas o meses. Nuestro compromiso es darle una segunda oportunidad y que reciba el cuidado que merece”, señaló Humberto Quesquén, coordinador de la brigada.

La perrita fue trasladada a la veterinaria municipal SurcoPet, donde recibe tratamiento especializado, y luego pasará al albergue municipal para continuar su recuperación.

En paralelo, la Municipalidad de Surco impuso una sanción económica a la propietaria del animal: una multa equivalente a una UIT (S/ 5,350) por maltrato animal, además del 30 % de una UIT (S/ 1,605) por no haber registrado a la mascota al ser considerada de raza potencialmente peligrosa. En total, la sanción alcanza los S/ 6,955.

Asimismo, la Procuraduría Pública Municipal presentó una denuncia penal contra la dueña por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos, en aplicación de la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal, con el fin de que el caso no quede impune.