El ministro de Salud, César Vásquez, salió en defensa de la propuesta del gobierno de Dina Boluarte para construir un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao, en medio de las crecientes críticas al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

Durante una conferencia de prensa sobre el primer trasplante de corazón realizado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, el titular del Minsa cuestionó a quienes se oponen a la iniciativa.

“Que si el Gobierno no hace nada, por qué no hace nada, la delincuencia nos está ganando. Si el Gobierno propone algo, por qué lo hace. Yo creo que hay mucho perro del hortelano en el país y ahora, en estas épocas electorales, aparecen como opinólogos” , señaló Vásquez.

El ministro justificó el plan señalando que este forma parte de la estrategia nacional para enfrentar la inseguridad ciudadana, reactivando proyectos de cárceles que estaban paralizados y sumando nuevas iniciativas . “Yo creo que todo esfuerzo debe apoyarse en este sentido, a menos que estén a favor de los delincuentes” , afirmó.

Cuestionamientos al proyecto

La propuesta ha sido rechazada por diversas autoridades y especialistas. El alcalde de La Punta, Ramón Garay, advirtió riesgos para la seguridad de su distrito, impacto negativo en el turismo y la falta de consulta ciudadana.

El Colegio de Arquitectos del Perú cuestionó la viabilidad técnica y económica del plan, recordando que en 2023 el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya lo había declarado inviable por su alto costo logístico.

Dina Boluarte firmó convenio para la construcción del nuevo penal El Frontón

En la misma línea, el vicealmirante en retiro Francisco Calisto Giampietri calificó la obra de inviable, pues implicaría “construir desde cero” y transportar materiales por helicóptero, lo que encarecería el proyecto. También alertó sobre el impacto ambiental: “Van a meter no 400 internos como antes, sino 2.000. ¿Dónde irán todos esos residuos? Al mar. El día que haya viento norte, las excretas llegarán a las playas de La Punta y contaminarán todo lo remediado en 40 años”, dijo a El Comercio.

La propuesta del Ejecutivo

El proyecto fue anunciado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, apenas regresó al gabinete de Dina Boluarte tras ser censurado hace algunos meses.

Según indicó, la obra demandará 500 millones de soles y albergará a 2.000 internos de alta peligrosidad. “El segundo día de esta gestión, la empresa privada comprometió 174 millones de dólares para la obra. Este miércoles, por disposición de la presidenta, firmaremos un convenio con el Ministerio de Defensa para que el Ejército inicie el movimiento de tierras”, señaló.

La noche del martes, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó la construcción del penal “para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas”. Santiváñez afirmó que el centro penitenciario estaría listo entre 8 y 10 meses, una vez habilitado el terreno, aunque no presentó estudios técnicos ni ambientales que respalden la iniciativa.