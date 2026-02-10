César Vásquez revela detalles de la fiesta privada del presidente Jerí en Cieneguilla

El candidato por Alianza para el Progreso (APP) confirma que estuvo en el evento por un tiempo breve y sostiene que se trató de una reunión social entre amigos y figuras políticas, enmarcada en el contexto de relaciones institucionales previas. Durante la conversación con Milagros Leiva, explica cómo se dio su vínculo con el anfitrión cuando ambos ocupaban cargos públicos y responde a los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, conducta política y los estándares éticos que deben regir a quienes ejercen o aspiran al poder.