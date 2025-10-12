A un día del plazo electoral, César Vásquez presenta su renuncia irrevocable al Minsa. (Foto: Andina)
A un día del plazo electoral, César Vásquez presenta su renuncia irrevocable al Minsa. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

presentó este domingo su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Salud, un día antes del vencimiento del para que las altas autoridades del Ejecutivo den un paso al costado si planean postular a las elecciones generales de 2026.

LEE: Surco: trabajadores municipales son atacados durante intervención en casa vinculada a congresista María Acuña

Con deber patriótico asumí esta responsabilidad a la que hoy estoy renunciando. Siempre seguiré trabajando por la salud, el progreso y la unidad del Perú”, escribió Vásquez en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

En la carta dirigida al presidente , el exministro expresó:Ha sido un honor servir al Perú y contribuir a sentar las bases de una transformación en la salud pública, guiados siempre por la transparencia, la eficiencia y el sentido de patria. Con sentimientos de respeto y estima, deseo a usted, señor presidente, éxitos en su gestión por el bien del Perú”.

La renuncia de Vásquez se suma a la de (MTC) el sábado, también antes del cierre del plazo electoral. Ambos ministros formaron parte del Gabinete durante la gestión de , antes de su vacancia aprobada por el Congreso.

MÁS: En los últimos 10 años, el Perú es el único país de Sudamérica que ha tenido 8 presidentes

Sandoval señaló en su despedida que su decisión fue tomada por respeto a la institucionalidad democrática. “Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario, escribió.

Las recientes dimisiones marcan el inicio de una etapa de reconfiguración en el Ejecutivo, en momentos de transición política y de definiciones rumbo a los comicios de 2026.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC