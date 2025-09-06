Cielo gris persistirá durante gran parte de la jornada en la capital. (Foto: Andina)
Cielo gris persistirá durante gran parte de la jornada en la capital. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) informó que Lima experimentará variables este sábado 6 de septiembre, con diferencias notorias entre las diversas zonas de la capital.

En Lima Este, los termómetros marcarán valores mínimos cercanos a los 12 grados y máximos de hasta 20 grados. En contraste, Lima Oeste presentará temperaturas menos extremas, con registros que irán desde los 16°C hasta los 18°C.

En los distritos del área central de la capital, como Breña, Jesús María, La Victoria y San Borja, las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 15°C. Por su parte, Lima Norte y Sur registrarán variaciones que van de los 14°C a los 19°C, aunque con cambios asociados a la influencia del mar como regulador térmico.

El panorama previsto por el Senamhi señala cielo cubierto durante la mañana, que luego variará a cielo nublado hacia el mediodía, un comportamiento característico de la temporada.

En cuanto al nivel de humedad, se reportó que la estación Antonio Raymondi, en Ancón, presentó los valores más bajos (78%), mientras que la estación de Ñaña, en Lurigancho-Chosica, alcanzó el 100%, lo que evidencia un contraste significativo entre distintas zonas de la capital.

Frente a esta situación, el (Indeci) exhortó a la población a protegerse de la exposición directa a cambios bruscos de temperatura, cubrirse la cabeza, el rostro y la boca, así como reforzar la alimentación con bebidas calientes, frutas, vegetales y productos ricos en calorías. También recomendó especial cuidado en niños y adultos mayores, además de acudir a un centro de salud en caso de presentarse síntomas de infecciones respiratorias.

El Indeci precisó que el (COEN) monitorea el desarrollo de este evento meteorológico y coordina con autoridades regionales y locales la atención a las familias afectadas.

