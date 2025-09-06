El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima experimentará temperaturas variables este sábado 6 de septiembre, con diferencias notorias entre las diversas zonas de la capital.

En Lima Este, los termómetros marcarán valores mínimos cercanos a los 12 grados y máximos de hasta 20 grados. En contraste, Lima Oeste presentará temperaturas menos extremas, con registros que irán desde los 16°C hasta los 18°C.

Distritos de Lima Este reportarán las temperaturas más bajas de la capital. (Foto: Andina)

En los distritos del área central de la capital, como Breña, Jesús María, La Victoria y San Borja, las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 15°C. Por su parte, Lima Norte y Sur registrarán variaciones que van de los 14°C a los 19°C, aunque con cambios asociados a la influencia del mar como regulador térmico.

El panorama previsto por el Senamhi señala cielo cubierto durante la mañana, que luego variará a cielo nublado hacia el mediodía, un comportamiento característico de la temporada.

En cuanto al nivel de humedad, se reportó que la estación Antonio Raymondi, en Ancón, presentó los valores más bajos (78%), mientras que la estación de Ñaña, en Lurigancho-Chosica, alcanzó el 100%, lo que evidencia un contraste significativo entre distintas zonas de la capital.

Senamhi advierte contraste en niveles de humedad entre Ancón y Ñaña. (Foto: Andina)

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a protegerse de la exposición directa a cambios bruscos de temperatura, cubrirse la cabeza, el rostro y la boca, así como reforzar la alimentación con bebidas calientes, frutas, vegetales y productos ricos en calorías. También recomendó especial cuidado en niños y adultos mayores, además de acudir a un centro de salud en caso de presentarse síntomas de infecciones respiratorias.

El Indeci precisó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea el desarrollo de este evento meteorológico y coordina con autoridades regionales y locales la atención a las familias afectadas.