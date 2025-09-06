Un joven barbero fue asesinado a balazos en la puerta de su centro de trabajo, ubicado en la quinta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima. La víctima fue identificada como Albert Samuel Rivera García, de apenas 20 años.
LEE: Ministro de Salud defiende construcción de nuevo penal en El Frontón en medio de críticas
De acuerdo con testigos consultados por RPP, el muchacho se trasladaba en su bicicleta cuando fue interceptado por un sujeto armado que le disparó en reiteradas ocasiones, desatando el pánico entre los transeúntes y vecinos de la zona.
Newsletter Buenos días
Tras recibir múltiples impactos de bala, Rivera García fue auxiliado y trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte; sin embargo, los médicos confirmaron su deceso a los pocos minutos de su ingreso.
Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para cercar la escena del crimen e iniciar las investigaciones. Debido a la modalidad del ataque, las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas.
En tanto, la comunidad de Los Olivos permanece consternada por la violencia desatada en la zona y exige mayor presencia policial para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
MÁS: Variante Pasamayo: choque múltiple por neblina deja varios heridos
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR
- PNP y Municipalidad de Surco salvan a Venus, can con signos de maltrato extremo
- Alias ‘la Patrona’, pareja de Erick Moreno ‘el Monstruo’, fue recluida en penal de Chorrillos
- Censos 2025: Barranco, La Molina y Chaclacayo tienen el “mayor ritmo de empadronamiento” en Lima
- Revelan nuevas imágenes del atentado en Trujillo que dejó 11 heridos
- Ataque en Trujillo: explosión deja más de 20 viviendas afectadas y 11 heridos
Contenido sugerido
Contenido GEC