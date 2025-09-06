Un joven barbero fue asesinado a balazos en la puerta de su centro de trabajo, ubicado en la quinta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima. La víctima fue identificada como Albert Samuel Rivera García, de apenas 20 años.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, el muchacho se trasladaba en su bicicleta cuando fue interceptado por un sujeto armado que le disparó en reiteradas ocasiones, desatando el pánico entre los transeúntes y vecinos de la zona.

Testigos señalan que el sicario interceptó a Albert Samuel Rivera García mientras se desplazaba en bicicleta en Los Olivos. (Foto: GEC)

Tras recibir múltiples impactos de bala, Rivera García fue auxiliado y trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte; sin embargo, los médicos confirmaron su deceso a los pocos minutos de su ingreso.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para cercar la escena del crimen e iniciar las investigaciones. Debido a la modalidad del ataque, las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Policía no descarta que el asesinato de Albert Samuel Rivera García, en Los Olivos, se trate de un ajuste de cuentas. (Foto: GEC)

En tanto, la comunidad de Los Olivos permanece consternada por la violencia desatada en la zona y exige mayor presencia policial para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.