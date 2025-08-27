Indignado y molesto, el ‘streamer’ español Antonio Crespo Galán, conocido en Internet como ‘El Furrey’, se pronunció sobre el robo que sufrió mientras estaba tendido e inconsciente en la avenida Nicolás Arriola, luego de ser atropellado, el pasado 9 de julio.

“Cada cosa que ha pasado me hace perder esperanza en el ser humano. Pero por acá solo me llega tanto amor de ustedes que, de verdad, la recupero, gracias a todos de verdad”, escribió el ‘influencer’ en sus historias de Instagram.

Historia de Instagram de Furrey

Es que, mediante sus redes sociales, el youtuber mostró el estado de cuenta de su tarjeta, en donde se podían ver los gastos que hizo el ladró tras robarle su mochila con sus pertenencias, incluida su billetera.

“Para que vean lo que hizo con una de mis tarjetas. Al parecer, le invité un chifa y su mercado de la semana”, agregó Furrey. En la imagen que publicó, se vio que los gastos realizados fueron en una pollería, un supermercado y una tienda de conveniencia.

Finalmente, el creador de contenido, manifestó extrañar a sus compañeros del podcast ‘Todo Good’, indicando que “tiene ganas de volver”.

Cabe mencionar que, Furrey ha revelado que, tras ser dado de alta, luego de varias semanas en UCI por el accidente sufrido, perdió más de 30 kilos debido al prolongado tiempo en inmovilización, operaciones y secuelas.

Furrey y su primera declaración tras salir de UCI | Foto: TikTok (Captura)

Por ello, hoy miércoles 27 de agosto, contó una anécdota divertida relacionada con su peso: “Me puse el jean que antes me quedaba ajustado, y cuando me paré, se resbaló”.