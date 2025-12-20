En un giro inesperado para sus seguidores, Hugo García al reincorporarse a las filas de “Esto es guerra” (EEG), el viernes 19 de noviembre, durante la emisión de la gran final de la temporada 2025.

Así, el modelo y deportista, quien meses atrás había descartado tajantemente su retorno al formato, ingresó al set de Pachacámac como el refuerzo “bomba” del equipo de Los Guerreros.

“Le tengo mucho cariño al programa y siempre di lo mejor de mí por el (equipo combatiente), pero por ahora no volveré, tengo otros planes este año y estoy feliz por eso”, dijo en sus redes sociales a inicios de año.

Sin embargo, gracias a la gestión directa del productor Peter Fajardo, Hugo decidió retomar su lugar en EEG, así como apoyar a su equipo en esta final, que terminará por definirse este lunes 22 de diciembre.

“Estoy superfeliz y superemocionado de estar aquí. Ayer estaba en México haciendo paracaidismo y hoy estoy aquí disputando la gran final. Vamos a darlo todo”, declaró. “El único que me pudo convencer es el señor Peter Fajardo”.

El chico reality fue impactado fuertemente en la rodilla durante un reto del programa.

Para continuar diciendo: “Yo vivo en mi ‘prime’, este es mi estilo de vida y no me tengo que preparar para esto”, enfatizó al ser consultado sobre su estado físico, indicando que Leandro, otro de los competidores “no era su competencia”.

“Yo le he ensañado a Leandro, será un honor competir”, le dijo en vivo. No obstante, a pesar de su preparación, Hugo no logró ganarle.

Las palabras de Alessia Rovego sobre Hugo García tras ser vista con nueva pareja

El retorno de Hugo García al ‘reality’ de América TV coincide con el reencuentro que tuvo con su expareja, la modelo peruana Alessia Rovegno, quien hace unas semanas fue captada con el empresario Álvaro Villacorta, su actual novio.

Ambos coincidieron en un evento comercial en Lima como embajadores de una marca de lujo. Tras ello, Rovegno fue consultada por la prensa sobre Hugo, y ella se refirió a él en términos positivos, destacando su amistad.

“Claro que sí nos saludamos. Hay una súper relación con Hugo. Siempre la hubo. Todo muy bien con él la verdad”, declaró en “Amor y Fuego”, elogiando el carácter de su anterior novio, calificándolo como una “persona extraordinaria”.

Por su parte, García mantiene actualmente un romance con la influencer venezolana Isabella Ladera.

Isabella Ladera y Hugo García | Foto: Instagram