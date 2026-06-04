El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo esta jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada pudo votar y cumplir con su deber cívica. Por ello, en esta oportunidad, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el horario en el que los miembros de mesa deben presentarse a sus locales de votación, con el objetivo de evitar aglomeraciones al inicio del balotaje y garantizar un adecuado desarrollo del proceso en esta segunda vuelta electoral. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA DEBEN PRESENTARSE LOS MIEMBROS DE MESA A SU LOCAL DE VOTACIÓN, SEGÚN ONPE?

Este fin de semana se desarrollará la segunda vuelta presidencial, en la que más de 27 millones de peruanos deberán acudir a sufragar para elegir a su próxima autoridad, quien gobernará durante los próximos cinco años. De esta manera, la participación de los miembros de mesa es fundamental para el desarrollo de la jornada electoral, por lo que, con el objetivo de instalar las mesas de sufragio en el horario establecido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó, a través de sus plataformas oficiales, que este grupo deberá presentarse a las 6:00 a. m. este domingo 7 de junio. Asimismo, la ONPE exhortó a la ciudadanía a actuar con puntualidad y advirtió que, en caso de recibir llamadas o mensajes con información diferente, esta debe ser verificada a través de sus canales oficiales.

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a una segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 7 de junio, ambos iniciaron formalmente su campaña electoral en medio de críticas y cuestionamientos. Frente a esta situación y a pocas semanas de que más de 27 millones de peruanos se acerquen a las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la nueva cédula estará compuesta únicamente por dos secciones, es decir, en el lado izquierdo se ubicará el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Fujimori, mientras que en el lado derecho aparecerán el emblema de Juntos por el Perú y la imagen de Sánchez. Eso no es todo, la ONPE indicó que esta boleta electoral tendrá unas dimensiones de 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto.