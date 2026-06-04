Por Redacción EC

El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo esta jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada pudo votar y cumplir con su deber cívica. Por ello, en esta oportunidad, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el horario en el que los miembros de mesa deben presentarse a sus locales de votación, con el objetivo de evitar aglomeraciones al inicio del balotaje y garantizar un adecuado desarrollo del proceso en esta segunda vuelta electoral. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.