La multinacional Sony Music está en negociaciones para comprar el catálogo de la música de la famosa banda de rock británica Queen por 1.270 millones de dólares, un acuerdo que no incluye los derechos sobre las presentaciones que aún hacen miembros del grupo, según ha trascendido a los medios.

Otra empresa que quería obtener este catálogo, que está entre los más valiosos de la era del rock, se quedó corta al ofrecer ‘solo’ 900 millones de dólares, según la revista Variety.

Indica además que de concretarse la compra, la transacción sobrepasaría a los mayores acuerdos de este tipo, entre ellos las publicaciones y música grabada de Bruce Springsteen que Sony adquirió por 600 millones de dólares. Este acuerdo fue en 2021 la transacción más grande jamás realizada para el catálogo de un solo artista.

La lista de las grandes sumas incluye también los cerca de 400 millones de dólares que pagó Universal Music en 2020 a Bob Dylan, leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura, por los derechos de todo su catálogo musical, que engloba más de 60 años.

En junio de 2023 trascendió que los integrantes de la banda a la que perteneció el fenecido Freddie Mercury, estaban en el proceso de vender su catálogo por mil millones de dólares y que el comprador era Universal Music, la compañía de música más grande del mundo.

De acuerdo con Variety, que cita tres fuentes, el acuerdo de compra-venta entre Sony y Queen está avanzado y que la cifra de los mil millones de libras esterlinas “es real”.

También que los activos editoriales de los miembros de la banda (Brian May, Roger Taylor, John Deacon y el patrimonio de Mercury, todos los cuales son accionistas iguales de Queen Productions Ltd.) están sobre la mesa, aunque otras fuentes de la revista dicen lo contrario.

Destaca además que el catálogo de Queen está entre los más valiosos del mundo porque incluye éxitos como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Another One Bites the Dust’, o ‘We will Rock You’ que siguen siendo lucrativas, o ‘Radio Gaga’, ‘Somebody to Love’, así como ‘We are the Champions’ entre otros preferidos del público.

Ninguna de las partes involucradas en este complejo proceso han emitido comentarios para confirmar o desmentir la venta del catálogo.

Con información de EFE

