Dios salve a la reina, tributo oficial a Queen, confirma su llegada a Lima

Lima será escenario de uno de los conciertos tributo más destacados del primer semestre con la llegada de Dios Salve a la Reina, considerado el tributo oficial a Queen a nivel internacional. La banda argentina se presentará el 10 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira por Latinoamérica.

El espectáculo propone un repaso por el legado musical de Queen, una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Con más de 20 años de trayectoria, Dios Salve a la Reina ha llevado su propuesta a escenarios de Europa, América y Asia, consolidándose como un referente dentro del circuito de tributos de alto nivel.

La agrupación se caracteriza por su fidelidad a los arreglos originales y por una interpretación vocal que recrea con precisión la potencia escénica de Freddie Mercury. Estos elementos han sido clave para el reconocimiento del proyecto por parte de críticos, productores y fanáticos de la banda británica.

El repertorio está compuesto por los principales éxitos de Queen, abarcando distintas etapas de su carrera. Temas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love” y “Don’t Stop Me Now” forman parte de un setlist diseñado para ofrecer una experiencia completa y representativa.

A nivel técnico, el concierto incluye una producción que combina sonido de alta calidad, iluminación sincronizada y vestuario inspirado en las diferentes eras del grupo original. La propuesta busca recrear la atmósfera de los grandes conciertos de Queen, adaptada a un formato contemporáneo.

Las entradas para el evento estarán disponibles en preventa a través de Ticketmaster del 6 al 8 de enero, con un 20 % de descuento válido con cualquier medio de pago. La presentación en el Anfiteatro del Parque de la Exposición se perfila como una de las citas musicales más relevantes de la temporada en Lima.