Escuchar
(2 min)
Dios salve a la reina, tributo oficial a Queen, confirma su llegada a Lima. (Foto: Instagram)

Dios salve a la reina, tributo oficial a Queen, confirma su llegada a Lima. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dios salve a la reina, tributo oficial a Queen, confirma su llegada a Lima. (Foto: Instagram)
Dios salve a la reina, tributo oficial a Queen, confirma su llegada a Lima. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Lima será escenario de uno de los conciertos tributo más destacados del primer semestre con la llegada de Dios Salve a la Reina, considerado el tributo oficial a Queen a nivel internacional. La banda argentina se presentará el 10 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira por Latinoamérica.

Dios salve a la reina, tributo oficial a Queen, confirma su llegada a Lima
Música

Dios salve a la reina, tributo oficial a Queen, confirma su llegada a Lima

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos
Tendencias

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos

Billy Joel reapareció sobre un escenario tras ser diagnosticado con una afección cerebral
Música

Billy Joel reapareció sobre un escenario tras ser diagnosticado con una afección cerebral

“Quiero mi MTV”: lee la columna de Josefina Barrón”
Música

“Quiero mi MTV”: lee la columna de Josefina Barrón”