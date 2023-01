Un video en YouTube muestra cómo es que John Lennon, líder y fundador de la banda de rock The Beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX, cantaba las canciones de Queen, uno de los grupos musicales más populares con más ventas del mundo. Es por ello que en esta nota te presentaremos el video y te brindaremos información necesaria que debes conocer sobre ambos referentes de la música.

ASÍ JOHN LENNON CANTABA LAS CANCIONES DE QUEEN EN 1980

Antes de ser asesinado, John Lennon pasó un fructífero tiempo junto a su familia. Entre, lejos de los éxitos musicales que lo popularizó, también cantaba a bandas conocidas. Una de ellas fue a Queen, el grupo británico liderado por Freddie Mercury.

¿Cómo se escuchaban las canciones de Freddie Mercury en la voz del famoso cantante John Lennon? Un video en YouTube muestra esta obra de arte que, aunque sufre algunas modificaciones, mantiene la esencia de ambos cantantes.

QUIÉN ES JOHN LENNON

John Lennon fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser líder y fundador de la banda de rock The Beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Nació en Liverpool, donde siendo adolescente se vio inmerso en el boom británico del skiffle; formó la banda The Quarrymen en 1956, que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles.

Cuando el grupo se disolvió, Lennon inició una carrera como solista en la que publicó varios álbumes como John Lennon/Plastic Ono Band e Imagine, y canciones icónicas como «Give Peace a Chance» e «Imagine»; la mayoría de ellas expresan sus ideas socialistas y pacifistas.

Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró temporalmente de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado ese mismo año.

QUÉ ES QUEEN

Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres, integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. El bajista John Deacon llegaría un año después al grupo para completar la formación clásica. Sus primeros trabajos estuvieron influenciados por el rock progresivo, el hard rock y el heavy metal, pero la banda se aventuró gradualmente en trabajos más convencionales y amigables con la radio incorporando más estilos, como arena rock y pop rock.

Antes de formar Queen, May y Taylor habían tocado juntos en la banda Smile. Mercury se involucró a la banda y los animó a experimentar con técnicas escénicas y de grabación más elaboradas. Se unió en 1970 y sugirió el nombre de «Queen». Deacon fue reclutado en febrero de 1971, antes de que la banda lanzara su álbum debut homónimo en 1973.

Queen apareció por primera vez en las listas de éxitos del Reino Unido con su segundo álbum, Queen II, en 1974. Sheer Heart Attack más tarde ese año y A Night at the Opera en 1975 trajeron ellos el éxito internacional. Este último presentó «Bohemian Rhapsody», que se mantuvo en el número uno en el Reino Unido durante nueve semanas y ayudó a popularizar el formato de video musical.

El álbum de 1977 de la banda, News of the World, contenía «We Will Rock You» y «We Are the Champions», que se han convertido en himnos en los eventos deportivos. A principios de la década de 1980, Queen era una de las bandas de arena rock más importantes del mundo.

Su actuación en el concierto Live Aid de 1985 está clasificada entre las mejores de la historia del rock por varias publicaciones. En agosto de 1986, Mercury dio su última actuación con Queen en Knebworth, Inglaterra. En 1991 murió de bronconeumonía, una complicación del sida. Deacon se retiró en 1997. Desde 2004, May y Taylor han realizado giras como «Queen +», con los vocalistas Paul Rodgers y Adam Lambert.

Queen ha tenido una presencia global en la cultura popular durante más de cinco décadas. Las estimaciones de sus ventas de discos oscilan entre 250 y 300 millones, lo que los convierte en uno de los grupos musicales con más ventas del mundo.

En 1990, Queen recibió el Brit Award por su destacada contribución a la música británica. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001, y como cada miembro había compuesto sencillos exitosos, los cuatro fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores en 2003. En 2005 recibieron el Premio Ivor Novello a la Colección de Canciones Destacadas de la British Academy of Songwriters, Composers and Authors, y en 2018 recibieron el premio Grammy Lifetime Achievement Award.