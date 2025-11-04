Paul McCartney aún recuerda con claridad el día en que se enteró del asesinato de John Lennon. En su nuevo libro, ‘Wings: The Story of a Band on the Run’, el exBeatle, de 83 años, relata cómo recibió la noticia “muy temprano en la mañana” del 8 de diciembre de 1980, cuando su representante le informó que Lennon había sido asesinado por Mark David Chapman en Nueva York.

“Fue una locura total”, escribió McCartney según el portal Us Weekly. “Dijimos lo mismo que todos: todo era confuso. Fue igual que lo de Kennedy. El mismo momento horrible, ¿sabes? No podías asimilarlo. Aún no lo he hecho. No quiero hacerlo.”

El músico recordó que, tras conocer la trágica noticia, tanto él como sus compañeros Ringo Starr y George Harrison decidieron volver al estudio.

“Nadie podía quedarse en casa con esa noticia. Todos necesitábamos estar con gente que conocíamos. No podíamos soportarlo. Solo teníamos que seguir adelante. Así que fui al estudio e hice un día de trabajo en una especie de shock”, contó.

El músico recordó que recibió la noticia “temprano en la mañana” y la comparó con el impacto del asesinato de Kennedy. (Foto: EFE)

Aunque los Beatles se separaron oficialmente en 1970, McCartney confesó que alcanzó a reconciliarse con Lennon antes de su muerte.

“Eso es algo bonito, un factor que me consuela, porque siento que fue triste no haber podido sentarnos a aclarar nuestras diferencias. Pero, afortunadamente para mí, la última conversación telefónica que tuve con él fue muy buena, y no tuvimos ningún tipo de pelea”, reveló el cantautor.

McCartney agregó que aquella llamada fue un momento de paz entre ellos: “una de las grandes bendiciones de mi vida es que hicimos las paces. Nos habíamos querido toda la vida, discutido y dicho cosas feas, pero nunca fue más serio que lo que pasa entre dos hermanos en una familia.”

Asimismo, contó que en esa conversación hablaron de sus familias y del hijo de Lennon, Sean.

John Lennon murió a los 40 años el 8 de diciembre de 1980. Fue asesinado a tiros en Nueva York. (Foto: Raph GATTI / AFP)

El libro también incluye el testimonio de Stella McCartney, hija del músico, quien recuerda cómo su padre reaccionó al recibir la llamada.

“Recuerdo la reacción más grande que había visto por una llamada telefónica, cuando salió de la cocina y fue afuera”, relató. “Admito que me rompe el corazón hasta el día de hoy. Fue realmente desgarrador verlo.”

Stella agregó que ese momento quedó grabado para siempre en su memoria: “Tengo esa imagen en mi cabeza para toda la vida: el instante en que Paul McCartney se enteró de que John Lennon había sido asesinado.”

Mark David Chapman está preso desde 1981. (Foto: HO / New York State DOC / AFP)

En su libro, el exBeatle también reflexiona sobre los años posteriores a la separación del grupo y cómo intentó reconstruir su vida formando la agrupación Wings.

“En muchos sentidos, estaba muerto… Era un joven de 27 años, a punto de dejar de ser un Beatle, ahogándome en una serie de disputas legales y personales que agotaban mi energía”, escribió.

‘Wings: The Story of a Band on the Run’ ya está disponible en plataformas como Amazon e incluye decenas de horas de entrevistas con McCartney y los protagonistas de aquella nueva etapa musical.

