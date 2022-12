La agrupación peruana Beatbang presentará “Noche Buena Beatle”, su último show del año. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 23 de diciembre y reunirá los mejores éxitos de la exitosa banda británica The Beatles.

La presentación se llevará a cabo en el local Rock And Pez de Miraflores y tendrá una duración aproximada de dos horas. El repertorio del concierto tiene más de 30 canciones, e incluye hits como “I Saw Her Standing There”, “Twist And Shout”, “Hey Jude”, “Here Comes The Sun”, “She loves you” y “Let it be”.

Este evento mostrará el talento de los músicos nacionales Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor); integrantes de la banda Beatbag que lleva más de 30 años en el circuito artístico peruano.