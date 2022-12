Calvin Harris, el exitoso DJ, productor y cantante escocés, llegará por segunda vez a nuestro país para brindar un show con lo mejor de su repertorio el próximo viernes 24 de febrero del 2023 en el campo del Estadio Nacional.

El creador de éxitos como “This Is What You Came For” o “How Deep Is Your Love” volverá al Perú tras 13 años desde su primera llegada, cuando encabezó el festival Creamfields del 2010.

Las entradas del espectáculo en preventa estarán disponibles el 14 y 15 de diciembre a través de la plataforma web Teleticket.

Calvin Harris

El DJ es una de las figuras más relevantes de la música electrónica, alcanzando el éxito a temprana edad gracias a sus colaboraciones con reconocidos artistas como Dúa Lipa, Pharrel Williams, Rihanna, The Weeknd, Katy Perry, Justin Timberlake, Snoop Dog, Travis Scott, entre otros.

Con más de 20 años trayectoria, ha logrado más de 35 mil millones de reproducciones (sumando audio y video) en la plataforma de YouTube, siendo uno de los músicos más escuchados a nivel mundial. Entre sus reconocimientos se en encuentran un premio Grammy y dos estatuillas de los MTV Video Music Awards.