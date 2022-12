Desde entonces, han pasado 10 años; y nuestro país se volvió una parada obligatoria en cada tour latinoamericano que el cantante ha anunciado, teniendo al recinto deportivo como su casa en las seis ocasiones que se ha presentado en Lima. Pero especialmente este año, tras el lanzamiento su disco “Formula, vol. 4″, Santos quiso corresponder la gratitud recibida durante este tiempo, iniciando su gira 2022 en el Perú.

El resultado fue histórico. El ya no tan ‘chico’ de las poesías, anunció cuatro fechas de conciertos en la capital, de los cuales ya no queda ni una sola entrada. El avasallante sold out, fue agradecido por el artista con una publicación en sus redes sociales: “Perú quedo corto para expresarles el agradecimiento que siento, pero intentaré devolverles mi gratitud en el escenario”.

Romeo Santos durante su primera visita como solita al Perú en el 2012. / Epensa

Aproximándonos al fenómeno

“Romeo siempre fue el capitán, el protagonista” Lenny Santos , guitarrista del grupo Aventura.

Para entender la euforia que suscita la llegada de Romeo Santos a nuestro país, es necesario trasladarnos a sus inicios con la banda Aventura en 1999, fecha en la que el grupo estrena oficialmente su primer álbum “Generation Next”. En aquel momento, la apuesta de mezclar bachata y R&B no era tentadora para la escena musical debido a que el género era infravalorado. Si bien tuvo una época de brillo gracias al álbum “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra, el éxito se debía más a la genialidad del artista dominicano que al género en sí.

La fama de Aventura todavía tardaría tres años en cosecharse, y llegaría finalmente tras el estreno de su tema colaborativo con Judy Santos, “Obsesión”, una seductora canción con alegorías sexuales que narraba la historia de un hombre obstinado por encontrarse con su amada, un Romeo en la desesperada búsqueda de su Julieta.

Con la gran acogida que recibió este tema y en general, el segundo álbum “We Broke The Rules”, se puede develar cuatro posibles ingredientes que ayudaron a que la banda obtenga la fórmula idónea para ganar gran notoriedad internacional: Una envolvente historia de amor/desamor; el peculiar tono melodioso y sensual del cantante, colaboraciones con artistas del momento y finalmente, lo más importante, la personalidad del propio Romeo Santos.

“Romeo siempre fue el capitán, el protagonista”, había admitido el guitarrista del grupo, Lenny Santos, en una entrevista con El Comercio de 2010. No era de extrañarse, Santos era el compositor de todas las canciones de Aventura [a excepción de una], e innegablemente poseía un ‘sex appeal’ más irresistible para las fanáticas que el resto de los integrantes.

“Él conectó más con las fans porque es súper romántico, entonces logró ganar el apoyo de las más jóvenes. Aparte, puede mezclar géneros distintos gracias a [su triple faceta] como compositor, escritor y cantante, donde además incluye las voces de otros artistas”, afirma Alejandra Barcena, presidenta del fan club peruano del cantante, en una conversación con este diario.

Barcena agrega que el cantante ha impactado positivamente en ella y que la ha acompañado durante todos los momentos de su vida. “Siempre encuentro un fanático de Romeo con el que puedo conectar muy bien. Específicamente, gracia a él conocí a treinta personas que hoy son los integrantes más activos del fan club, a quienes yo ya les considero una familia. Hemos crecido juntos, todos iniciamos entre los 15 años y ahora tenemos 28 años en promedio. Todos ya somos profesionales”.

Debido a que aún era menor de edad, ella no logró presenciar la primera vez que el grupo llegó a Lima, pero Romeo sí habló de aquella ocasión y el gran impacto que tuvo en él: “Me sorprendió bastante, era la primera vez que iba al Perú, donde no sabía que teníamos tanta popularidad”, le dijo a este diario sobre su llegada en 2009.

Esa primera vez en el Perú fue promocionando el último álbum de la banda nombrado dramáticamente: “The Last”. Aunque meses antes de anunciar su separación en 2011, volvieron al Perú, prometiendo que aquello no sería el final, y que se reencontrarían luego tres años. Nunca ocurrió, pero lejos de perjudicarlo, Romeo tuvo su gran oportunidad para renacer como artista.

Escalar solo a la cima

En el año en que Aventura se desintegraba, la bachata distaba con creces de lo que algún día fue. Artistas como Daniel Segura, Luis Miguel del Amargue, pero, sobre todo, Prince Royce, habían repetido [con sus propios matices] la fórmula ganadora de Romeo y cosechado gran éxito convirtiendo a la bachata en el género del momento, al menos en Latinoamérica.

Esto fue demostrado tras el lanzamiento del primer álbum debut de Romeo: “Fórmula, Vol. 1″ (2011), que logró alcanzar la cima del Billboard Top Latin Albums y Billboard Tropical Albums. Ese mismo año, Prince Royce alzaría el trofeo a Artista Latino del Año, reafirmando la popularidad del género.

El semejante color de voz, y las temáticas de amor en sus las letras, hizo especular en los fanáticos sobre una supuesta rivalidad entre ambos artistas durante años, aunque en numerosas ocasiones, ambos bachateros han demostrado respeto entre sí. “Yo intenté sonar diferente a Aventura. Admiro muchísimo a Romeo, él era una buena competencia y lo extraño; pero no éramos rivales, él me crió a mi”, comentó Prince Royce, ‘El príncipe de la bachata’, en una entrevista con Molusco TV.

Con el lanzamiento exitoso del disco “Fórmula, Vol. 2″ (2014), que incluye grandes temas compuestos por Romeo como “Propuesta Indecente” o “Eres Mía”, este se consagraba como un rey capaz de brillar con luz propia. Y así se lo hizo saber nuestro país, cuando arribó con su tour en 2015 y logró por primera vez hacer sold out como solista en nuestras tierras, con más de 45 mil personas [en su mayoría mujeres], asistiendo a su concierto en el Estadio Nacional.

Abril, 2015. Romeo Santos durante su concierto como parte del tour "Fórmula, Vol. 2", realizado en el Estadio Nacional. / KELVIN GARCIA

La música urbana contraataca

2017, fue el año en que “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee inundó millones de casas al rededor del mundo. El video musical con más visualizaciones en la historia de YouTube hasta la fecha, fue el martillo necesario para que la botella de espumante explotara y se diera por inaugurada la era de la música urbana.

Para aquel entonces, Romeo Santos cumplía 18 años de carrera artística, y se encontraba en el dilema de sumarse a esta nueva ola o continuar fiel al estilo que tanto le había aportado en su vida. “Si hago una canción urbana, seguramente sería algo enorme, pero no quiero que sea una distracción. Tienes estos artistas increíbles que ahora están en su mejor momento ofreciendo música urbana. Yo quería marcar la diferencia y hablar por mi género. La bachata me necesita. Tenía que ponerme mi capa de Superman por mi cultura”, dijo a Billboard recordando aquel momento decisivo.

Golden (2017) fue su declaración de intenciones. El disco contenía grandes nombres dentro de sus (ya usuales) colaboraciones: Ozuna, Nicky Jam y Daddy Yankee resaltaba en específico. Todos ellos artistas del género urbano, que en lugar de llevar a Romeo a las tierras del dembow, hizo que ellos adaptaran sus gargantas a los compases de la bachata. “Sobredosis” o “Bella y Sensual” fueron la demostración de que dicha fusión funcionaba a la perfección, siendo estas canciones tan populares que incluso aún hoy se las puede oír en los clubes nocturnos peruanos.

Un largo camino

Si bien Romeo Santos ha continuado un camino sin tropiezos musicales y una vida personal lejos de las cámaras, no está exento de controversias. En especial, los comentarios acusativos parten por el contenido de algunas de sus letras con supuestos mensajes misóginos.

Y aunque lo haya negado decenas de veces amparándose en la libertad creativa, lo cierto es que estas no son críticas de detractores amargados, sino de estudios especializados que señala la existencia de cosificación a la mujer [”Eres mía”], acoso [”Obsesión”] y hasta violación sexual a una menor [”Perjurio”].

Sin embargo, la líder del fan club señala que estas son malinterpretaciones que parten del desconocimiento sobre el tipo de arte que realiza el artista. “Quien sigue a Romeo Santos, sabe todo lo que lucha por todos los riesgos sociales y las injusticias en el mundo. Y esto es lo que lo define, no una canción malinterpretada. Hay otras muchas canciones donde él habla de lo mal que nos hacen las guerras, las mujeres maltratadas, los niños acribillados, las deportaciones. Y como club, dentro de nuestras normas está el pleno respeto entre los integrantes, la inclusión en todos sus aspectos, y la prohibición rotunda de discriminación”, alega Alejandra Barcena en defensa.

Recalca que más allá de los personajes que crea para sus canciones, él es un ser humano generoso, que ayuda e incita a ayudar a personas en situaciones de riesgo. Bajo esta idea, el club que lidera se reúne en fechas cercanas a la Navidad seguir su ejemplo y llevar ayuda a los más necesitados.

2019. Romeo Santos en su visita a la organización “Maestro Cares” del salsero Marc Anthony. I Fuente: @hgomez27 / Twitter

“Buscamos poblaciones vulnerables en esas fechas. La última vez fuimos al Asentamiento Humano San Genaro en Chorrillos, donde llevamos un show infantil, regalos y preparamos una chocolatada. Los mismos miembros del club realizamos el show para los niños. Nuestra idea es al menos tener dos actividades de obras sociales al año”, añade.

Cree que el “amor” y “romanticismo” del que tanto habla Romeo en sus canciones y en cada entrevista que brinda, son parte de la sensibilidad y empatía que lo caracteriza. Por supuesto, también tiene canciones que se acoplan a una ruptura amorosa, o un desamor. “Creo que siempre hay una canción que le atina a tu historia de amor”, finaliza.

No es un final

No queda duda que Romeo cargó sobre el hombro el arduo trabajo de llevar la bachata a los principales escenarios del mundo. Su título de “Rey” no es heredado, sino llevado con orgullo al ser el forjador de un género que inicialmente se hallaba en declive. Con 23 años de carrera, acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio “Fórmula, Vol. 3″, que una vez más es fiel a su estilo y tiene colaboraciones con Justin Timberlake, Chris Lebron, Christian Nodal, y otros artistas invitados que se unen a los ritmos bachateros.

Junto con el lanzamiento del disco, vino el anuncio de que Perú era el primer país confirmado dentro de tour. El público nacional le correspondió haciendo un sold out casi inmediato, por lo que confirmó tres fechas más que ya se encuentran agotadas en la página web de Teleticket. De cumplirse todos los conciertos programados, el artista hará historia en nuestra tierra, realizando cuatro shows seguidos [el 10, 11, 12 y 14 de febrero] en el Estadio Nacional, como ningún otro artista nacional o internacional lo ha logrado antes.

Marcando nuevos hitos en su carrera, todo indica que el cetro del género aún le pertenece al Romeo Santos pese a que diversos artistas como Manuel Turizo o ROSALÍA se hayan sumado al género experimentando y llevándolo a diferentes niveles. Su reinado continúa siendo legítimo, y él no parece tener intenciones de pasar la batuta, al menos por el momento.