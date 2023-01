Un día especial para una banda icónica de todos los tiempos. Se trata del Día Internacional de The Beatles, una peculiar efeméride que se celebra el 16 de enero entre millones de seguidores de esta agrupación que hasta la fecha sigue ganando adeptos en todo el mundo. ¿Cuál es el origen, es decir, por qué se celebra este 16 de enero este importante día? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer al respecto.

CUÁL ES LA HISTORIA DEL DÍA INTERNACIONAL DE THE BEATLES

Según algunos medios de comunicación, el 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles, para los fans que consideran que en esta importante fecha se realizó la inauguración del Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

De esta manera es que hasta hoy en día esta es la fecha en la que se debe considerar como día oficial de la agrupación.

El medio de comunicación RTVE indica que esta es la fecha que rinde un especial tributo a The Beatles por su fecha de la inauguración del Cavern Club, el bar de Liverpool donde hicieron su gran debut.

QUÉ HAY QUE SABER SOBRE THE BEATLES

The Beatles fue una banda de rock británica formada en Liverpool durante los años 1960, estando integrada desde 1962 a su separación en 1970 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

The Beatles es considerada como una de las bandas más importantes del movimiento contracultural de la década de 1960 y de la historia de la música. Enraizada en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones; la banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia y el hard rock.

The Beatles, como pioneros en las formas de grabación, composición y presentación artística; la naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «beatlemanía», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas, revolucionando diversos aspectos de la industria musical y llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de las juventudes de la época y sus movimientos sociales y culturales.

De The Beatles, McCartney y Starr, los dos miembros sobrevivientes, aún permanecen musicalmente activos.

Durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), siendo éste el segundo álbum más vendido en el Reino Unido, (solo después de Greatest Hits de Queen).

The Beatles es considerado por expertos como una obra maestra. Cinco décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical. De acuerdo con las certificaciones de la RIAA, han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista. Fueron galardonados con siete premios Grammy, y recibieron un total de quince premios Ivor Novello de parte de la British Academy of Songwriters, Composers and Authors.

En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno en su lista de los «100 artistas más grandes de todos los tiempos». De acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto ayudaron a definir tanto la cultura popular como la contracultura.

En 2010, el canal de televisión especializado en música VH1 los clasificó en el número uno en su lista de los «100 artistas más grandes de todos los tiempos». También fueron colocados en el puesto número 1 por el sitio de Internet Acclaimed Music en su lista «The Top 1000 Artists of All Time». Figuran, asimismo, en la primera posición como los más grandes artistas de todos los tiempos de las listas Hot 100 y Billboard 200 en la clasificación de Billboard de 2015.

QUÉ ES UNA EFEMÉRIDES

Es común que en los medios de comunicación y los creadores de contenidos usen las efemérides para poder conmemorar o recordar algún evento en particular. Según la Real Academia de la Lengua Española, una efeméride tiene cuatro significados, de los cuales tres se encuentran en relación a un mismo sentido, mientras que solo uno no tiene nada que ver con el resto.

La Real Academia de la Lengua Española explica que una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él. También indica, como segunda definición que puede entenderse como la misma conmemoración o festejo que se da en torno a un hecho. Por último, el tercer significado que de esta palabra que se suele usar en medios de comunicación explica que se puede tratar de un comentario o un libro en donde se refieren de un acontecer diario.

Por otro lado, el cuarto significado, que nada tiene que ver con las tres definiciones que brinda la Real Academia de la Lengua Española respecto a esta palabra es las efemérides astronómicas, cuyo significado es “recopilación anual de las coordenadas de los planetas y de las estrellas fijas, respecto a la eclíptica y al ecuador, así como los eclipses, distancias lunares y otros elementos necesarios para cálculos astronómicos y marinos”.