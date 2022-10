Gran preocupación y alarma provocó que el ex miembro de la famosísima banda “The Beatles”, Ringo Starr, tuviera que cancelar algunos de sus shows junto a su banda, All-Starr Band, en diferentes partes de Estados Unidos, de manera inesperada. Es por eso que en esta nota te contaremos qué es lo que le pasó al ex Beatle y por qué tuvo que cancelar los shows que tenía preparado para sus fanáticos.

POR QUÉ SE CANCELARON LOS SHOWS DE RINGO STARR

Ringo Starr tuvo que cancelar su presentación en el Four Winds Casino de Michigan, Estados Unidos, debido a una enfermedad que no fue especificada pero que afecta a su voz.

El anuncio lo dio su equipo de trabajo a través de un comunicado replicado por la revista Variety, en donde aclaró que se esperó hasta último momento para confirmar la suspensión, esto porque el cantante tenía la ilusión de mejorar si se le daba un par de horas en el concierto.

“Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló”, señalaba el comunicado respecto a la salud del ex integrante de The Beatles.

Su malestar arrastró problemas en sus futuras presentaciones tales como las que iba a realizar con su banda, la All-Starr Band, en el Mystic Lake Casino Hotel, de Minnesota, Estados Unidos.

QUÉ SON THE BEATLES

The Beatles fue una banda de rock británica formada en Liverpool durante los años 1960, estando integrada desde 1962 a su separación en 1970.

The Beatles estaba integrada fundamentalmente por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista).

Es importante destacar que The Beatles es ampliamente considerada como la banda más influyente de todos los tiempos, siendo parte fundamental en el desarrollo del movimiento contracultural de la década de 1960 y el reconocimiento de la música popular como forma de arte.

The Beatles fue galardonada con siete premios Grammy y recibieron un total de quince premios Ivor Novello de parte de la British Academy of Songwriters, Composers and Authors. En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno en su lista de los “100 artistas más grandes de todos los tiempos”.

QUIÉN ES RINGO STARR

Ringo Starr, Richard Starkey, es un músico, multiinstrumentista, cantante, compositor y actor británico. Fue el baterista de la banda de rock The Beatles. Antes de formar parte de esta banda, una de las más famosas del mundo entero, Starr fue miembro de otra agrupación de Liverpool, llamada Rory Storm and the Hurricanes.

Según se desprende de medios de comunicación del espectáculo y de algunas fuentes que han ido siguiendo el trabajo de Ringo Starr en los últimos años, la contribución creativa de Starr a la música de The Beatles fue sujeto de elogios por músicos y críticos.

El baterista Steve Smith comentó que la popularidad de Starr «dio luz a un nuevo paradigma donde se comenzó a ver al batería como un participante más en el aspecto compositivo». En 2011, los lectores de la revista musical Rolling Stone eligieron a Starr el quinto mejor baterista de todos los tiempos.

Tras la separación de The Beatles en 1970, Starr inició una carrera musical en solitario con éxitos comerciales en la década de 1970 como Ringo y Goodnight Vienna, lamentablemente todos supieron ser fracasos para el cantante durante la década de 1980, hasta que posteriormente se recuperó.