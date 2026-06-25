Las autoridades surcoreanas anunciaron este miércoles el lanzamiento de una aplicación móvil con una función actualizada que permite a las víctimas monitorear la ubicación de su acosador, siempre que este se encuentre bajo vigilancia electrónica.

Mediante el uso de datos de localización provenientes de dispositivos como la tobillera electrónica, la aplicación del Ministerio de Justicia surcoreano mostrará en un mapa la ubicación del infractor en tiempo real.

Asimismo, enviará una alerta a un centro de control si este se acerca a una distancia determinada, tras lo cual dicho centro avisará a la policía o al agente de libertad vigilada.

Una versión anterior de la aplicación, lanzada en 2024, no permitía que la víctima rastreara la ubicación del acosador en tiempo real. Sin embargo, una modificación de la ley de vigilancia electrónica del país, realizada en diciembre de 2025, hizo posible el seguimiento del paradero de los acosadores.

Se espera que esta información adicional sobre la ubicación también sirva para proteger a las mujeres.

“Mostrará las carreteras y edificios cercanos para ayudar a las víctimas a ponerse a salvo con mayor rapidez”, declaró a BBC News Corea Lim Hap-gyeok, director del Centro de Monitoreo Electrónico Central del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, los críticos subrayan que la magnitud del acoso en Corea del Sur forma parte de un problema más amplio de violencia contra las mujeres que la tecnología, por sí sola, no puede resolver.

El acoso no se tipificó como delito grave hasta 2021 y, aunque Corea del Sur cuenta con leyes sobre violencia doméstica, estas se centran principalmente en los cónyuges y no abarcan adecuadamente a las parejas sentimentales no casadas, lo que deja importantes vacíos en comparación con otros países como Reino Unido.

“Los autores de acoso o violencia en el marco de un noviazgo suelen actuar sin miedo en la sociedad coreana”, afirma Heo Min-sook, investigadora legislativa.

Entonces, ¿puede esta tecnología ayudar a proteger a las mujeres?

Se necesita una protección más sólida

Un sistema anterior de relojes inteligentes, introducido por la policía en 2015, también permitía a las víctimas alertar a las autoridades sobre su propia ubicación con solo pulsar un botón —aunque no la del agresor—, pero fue criticado por no proteger adecuadamente a las víctimas.

Las críticas a las herramientas existentes resurgieron en marzo de 2026, cuando una mujer que vivía en las afueras de Seúl fue asesinada a puñaladas por un hombre que, al parecer, la acosaba tras haber terminado su relación.

Ella contaba con un reloj inteligente facilitado por la policía y el sospechoso tenía prohibido acercarse a ella debido a una orden de alejamiento. De hecho, había pulsado el botón de alarma apenas dos minutos antes del ataque.

Una nota colocada a la entrada de una estación de metro en Seúl en 2022, donde una trabajadora fue asesinada por su acosador, dice: "¿Cuántas mujeres más deben morir para que este país cambie?".

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó a las autoridades garantizar una mayor protección para las víctimas de acoso, incluyendo medidas para identificar la ubicación del agresor con mayor rapidez.

Este es un problema que el Ministerio de Justicia espera resolver, en parte, mediante la función de seguimiento.

Sin embargo, Han Min-kyung, docente de la Universidad Nacional Policial de Corea, considera que la aplicación apenas marcará la diferencia, dado que solo un número limitado de agresores está obligado a llevar dispositivos de monitoreo electrónico.

La propuesta también ha suscitado un debate sobre la privacidad y la vigilancia.

El profesor Kwak Dae-kyung, de la Universidad Dongguk, señala que, si bien el seguimiento en tiempo real por parte de las víctimas podría ser viable, “en los casos de acoso, exigir a alguien que lleve una tobillera electrónica basándose únicamente en la sospecha de riesgo delictivo podría plantear problemas relacionados con los derechos humanos”.

Afirma, por ello, que el asunto requiere un debate público más amplio.

También existen inquietudes sobre la experiencia de las víctimas al utilizar la aplicación.

“Creo que la víctima sentiría un miedo extremo... Por ello, es necesario analizar detenidamente si proporcionar información continua y en tiempo real sobre la ubicación del agresor constituye realmente una forma de apoyo que ayude a las víctimas a recuperarse y retomar su vida normal”, dice Han a BBC News Corea.

Se duplicaron las denuncias por acecho

Corea del Sur toma medidas para endurecer las leyes ante el aumento del acecho y los asesinatos relacionados con relaciones sentimentales

En 2021 se promulgó en Corea del Sur una ley contra el acecho que contempla penas de hasta 3 años de prisión y una multa máxima de 30 millones de wones (US$19.600) para los infractores. El sistema anterior lo trataba mayormente como una falta menor, con sanciones leves.

Los datos de los centros de llamadas de emergencia de la Policía indican que las denuncias por acoso se duplicaron con creces tras la entrada en vigor de la nueva ley.

Sin embargo, algunos expertos jurídicos surcoreanos sostienen que la ausencia de una ley específica sobre la violencia en parejas no casadas deja importantes vacíos en el sistema legal.

“A menudo se pasa por alto incluso la violencia entre cónyuges. Por tanto, cuando las personas implicadas ni siquiera están casadas, es aún más probable que el caso se desestime”, afirma Heo.

La concienciación social sobre la gravedad que puede alcanzar la violencia en las relaciones íntimas sigue siendo, por lo general, escasa, señala.

Además, a menos que la violencia derive en un hecho tan extremo como un asesinato, rara vez se ve a los agresores siendo investigados o castigados, lo que refuerza la idea de que se trata de delitos menores.

La falta de una base clara para adoptar medidas de protección en casos de “violencia en el noviazgo” constituye actualmente el ámbito que requiere reformas con mayor urgencia, según declararaciones de la Agencia Nacional de Policía a BBC News Corea.

Los mensajes en notas adhesivas dejados en el lugar del asesinato de una trabajadora del metro en 2022 expresan la ira y el miedo de la gente.

“El acoso no cesó”

El sistema actual que usan las autoridades para distribuir esta tecnología ha sido criticado por no proteger a las víctimas en situación de riesgo, ya que no ha logrado evitar agresiones ni asesinatos.

Más de 20 casos de asesinato o intento de asesinato involucraron a víctimas que habían recibido relojes inteligentes entre 2021 y agosto de 2025, según datos de la Policía Nacional de Corea del Sur citados por el legislador Lee Kwang-hee.

Minji (nombre ficticio para proteger su identidad) afirma que sigue sintiéndose desprotegida a pesar de haber recibido un reloj inteligente.

Su acosador, un exnovio, la agredió por primera vez un mes después de su primera cita, en julio de 2023. Ella relata que él revisaba obsesivamente su teléfono, vigilaba sus movimientos y acosaba a sus compañeros de trabajo.

“Me encerró en su coche por negarme a enseñarle el teléfono y luego me golpeó sin piedad durante unas dos horas”, cuenta Minji, quien sufrió una fractura de nariz y necesitó cirugía.

En diciembre de 2023, un tribunal halló indicios de acoso e impuso medidas provisionales como la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de ella o de contactarla por medios digitales.

Además, ella recibió uno de los relojes inteligentes de la Policía para enviar alertas de emergencia con su ubicación, facilitando así una rápida respuesta de los agentes cercanos.

Sin embargo, según resoluciones judiciales ratificadas posteriormente por el Tribunal Supremo, su expareja incumplió la orden en casi 100 ocasiones.

En 2025, aproximadamente una de cada diez medidas provisionales por acoso dictadas por los tribunales surcoreanos fue incumplida, según datos facilitados a la BBC por la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur.

Minji teme el día en que su acosador salga de prisión.

El Tribunal Supremo condenó al acosador de Minji en 2025 a cinco años de cárcel y le ordenó completar de 40 horas de un programa de tratamiento para acosadores.

“Tendré que huir de nuevo”, afirma ella. “Últimamente, lo que más pienso es: ¿acaso esto solo terminará cuando yo muera?”.

Los grados de acoso

Otras víctimas y familiares de personas asesinadas por acosadores expresan su preocupación sobre si la Policía está respondiendo adecuadamente a las medidas de protección vigentes.

La hermana de Yuri estaba en sus 20 años cuando fue asesinada por su exnovio en septiembre de 2024, tras haber terminado la relación.

La noche de su asesinato, creyó que abría la puerta a un repartidor de comida, pero se trataba de su expareja, quien llevaba horas esperando el momento de irrumpir en la vivienda.

El exnovio de la hermana de Yuri fue captado por una cámara de seguridad fuera de su casa.

“Cada vez que mi hermana decía que quería romper la relación, el hombre iba a su casa y golpeaba y golpeaba la puerta de entrada. Ella decía que pasaba toda la noche aterrorizada”, cuenta Yuri, cuyo nombre cambiamos para proteger su identidad.

En octubre de 2025, el Tribunal Supremo ratificó una condena de 30 años de prisión para el hombre por el homicidio.

Según la sentencia escrita, la hermana de Yuri había denunciado a su expareja ante la Policía en tres ocasiones por incidentes de violencia en el noviazgo. Asimismo, presentó tres denuncias por acoso durante el proceso de ruptura.

“Lo único que la Policía le dijo fue: ‘Si te pones en contacto con ella reiteradamente, podrías enfrentarte a sanciones’. Me pregunto por qué no se adoptaron de manera más proactiva medidas provisionales, como una orden de alejamiento”, comenta Yuri.

El cuerpo policial cuenta con un sistema de protección a las víctimas que clasifica a aquellas que sufren violencia en el noviazgo o acoso en el “Grado A” si denuncian tres o más incidentes en el plazo de un año, y en el “Grado B” si presentan dos o más denuncias.

A pesar de ello, miembros de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional revelaron que la hermana de Yuri seguía clasificada en el “Grado B”, aun cuando había denunciado al agresor ante la Policía en tres ocasiones.

Yuri tomó una fotografía que dijo era de su hermana con moretones tras haber sido agredida por su exnovio.

Respecto a esta discrepancia, la Agencia de Policía Metropolitana de Busan declaró: “Según los agentes que acudieron al lugar, la víctima habría dicho: ‘No ha ocurrido nada grave’, y ‘Nunca antes había denunciado esto’, lo que derivó en una gestión deficiente”.

Añadieron: “Las víctimas suelen dudar en declarar por temor a represalias; revisaremos activamente los métodos de seguimiento para centrarnos en los perpetradores”.

Yuri, por su parte, afirma: “Mi vida se detuvo en el momento en que mi hermana murió”.

Con información adicional de Suhnwook Lee y Lara Owen.