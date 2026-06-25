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En 2022, un asesinato en el metro de Seúl desató furia por las leyes de acoso de Corea del Sur.
En 2022, un asesinato en el metro de Seúl desató furia por las leyes de acoso de Corea del Sur.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

Las autoridades surcoreanas anunciaron este miércoles el lanzamiento de una aplicación móvil con una función actualizada que permite a las víctimas monitorear la ubicación de su acosador, siempre que este se encuentre bajo vigilancia electrónica.

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